Sampdoria, Lanna: 'Ho pensato tante volte che non ce l'avremmo fatta, ma lo rifarei'

Decidere a chi tributare quest'anno il riconoscimento di 29° “sampdoriano dell’anno”, premio assegnato dalClub Carige ad un esponente blucerchiato che si è particolarmente distinto durante gli ultimi dodici mesi, non è stato particolarmente difficile. Il riconoscimento è andato la penultimo presidente doriano, quel Marcoche ha traghettato il club nel momento più difficile e buio della sua storia: "Se hai una cosa nel cuore,Ho avuto la fortuna di nascere a Genova, di essere blucerchiato, di giocare per anni nella Samp" ha raccontato proprio Lanna durante la cerimonia. "La fase da presidente era quel che mi".

Un anno fa, le giornate più stressanti: "Il 30 maggio eroma alla fine eravamo contenti come se avessimo vinto la Coppa dei Campioni. E ora che giro tanto in città e sento l’affetto inizio a capire ancora di più cosa abbiamo fatto. Siamo stati in tanti a lavorarci e ora è bello essere a questo punto con la Samp ai playoff" si illumina Lanna, come riporta Club Doria 46.Ci sono stati dei momenti di scoramento: "Da presidenteSentivo un peso quasi insostenibile, portare i libri in tribunale sarebbe stato quasi un suicidio ma ce l’abbiamo fatta con un grande lavoro di squadra, gli sforzi di tutti, come i dipendenti che non prendevano gli stipendi. Ringrazio i tifosi, il loro entusiasmo ha convinto ancora di più a comprarci. Hanno dato un grande segnale a chi ci ha salvato e ora lavora alacremente per mantenere e migliorare il progetto".