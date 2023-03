Ai margini di una cena organizzata a Recco con il presidente della Sampdoria Marco Lanna e il 'collega' del Genoa Alberto Zangrillo, il numero uno blucerchiato ha rilasciato alcune dichiarazioni. L'argomento principale della serata, ovviamente, è stato il Ferraris: "Marassi è Marassi, uno stadio che amo sin da quando ci giocavo - ha commentato Lanna - ora però va rinnovato, mantenendo ovviamente la sua caratteristica unica in Italia da impianto all' inglese".



Il Secolo XIX ha poi riportato anche alcune dichiarazioni dell'ex difensore sul Genoa e la rivalità cittadina: "Avere due squadre in Serie A sarebbe importante per l'immagine della città. E poi il derby di Genova è uno dei più belli del mondo, anche per lo spettacolo che danno le tifoserie"