Anche il presidente della Sampdoria Marco Lanna è stato un protagonista del derby della Lanterna. Addirittura, il numero uno di Corte Lambruschini ha pure segnato una rete nella stracittadina, e si tratta di un momento che ricorderà per sempre: "Io di gol ne ho segnati pochi anche perché ero un difensore… però in quei pochi, la rete segnata da calciatore della Sampdoria e da sampdoriano in un derby sotto la Nord occupa un posto speciale nei miei ricordi" ha detto a Il Secolo XIX.



"Penso che ogni giocatore della Sampdoria debba sognare di fare un gol al Genoa nel derby" prosegue Lanna. "Non se ne deve nemmeno parlare di 'sbloccarsi', è una partita che si carica da sola. Paolo Mantovani prima dei derby non è mai venuto a Bogliasco…".