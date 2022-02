La sessione invernale di mercato è stata molto animata per la Sampdoria e il suo nuovo presidente Marco Lanna. L'obiettivo era rinforzare la formazione doriana, abbassando però il monte ingaggi, con un occhio di riguardo all'aspetto economico: "Siamo riusciti a non indebolire la squadra, abbassando anche il monte ingaggi. Abbiamo provato a prendere anche una prima punta, ma le condizioni che ci venivano prospettate comportavano un impegno eccessivamente oneroso per le nostre possibilità" ha detto proprio Lanna a Primocanale.



Varie trattative non si sono concretizzate, ad esempio quelle per un ritorno a centrocampo: "Linetty era stato un nome fatto ma dipendeva dai movimenti a centrocampo. Le trattative con Cairo non sono facili. Prelec è andato via in prestito, è andato a giocare, speriamo di riprenderlo pronto e motivato. Bonazzoli è in prestito alla Salernitana. Ad Eder abbiamo pensato lontanamente. Verre voleva giocare di più".



La ciliegina sulla torta, però, è stato l'arrivo di Stefano Sensi, anche se ad un certo punto l'operazione sembrava destinata a saltare: "Sensi lo abbiamo circondato" racconta Lanna. "Ho consigliato a Mancini di chiamare Sensi. Il giocatore era convinto, abbiamo fatto un lavoro di fino, è stato molto contento di venire, e l’Inter molto corretta, con Beppe Marotta c’è stato un ottimo rapporto, è stato bravissimo".