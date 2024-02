Sampdoria, Lanna si dimette da presidente: attriti con Manfredi

Lorenzo Montaldo

Dopo oltre due anni, cambia in maniera radicale l'organizzazione della Sampdoria. Il club blucerchiato da fine dicembre 2021 infatti è stato guidato da Marco Lanna, ex difensore blucerchiato all'epoca dello Scudetto. Subito dopo l'arresto di Massimo Ferrero Lanna era stato nominato presidente della squadra genovese, incarico che ha ricoperto nel momento più turbolento della storia doriana, tra rischio fallimento e passaggio di proprietà. I tifosi sono molto legati a Lanna, che però non sarà più 'numero uno' della società.



DIMISSIONI - Secondo Il Secolo XIX Lanna avrebbe infatti presentato la lettera di dimissioni dal suo ruolo istituzionale. Troppi gli attriti con l'azionista di riferimento, Matteo Manfredi, indicato come futuro presidente della società. Tra i motivi delle dimissioni ci sarebbero il fatto di non essere stato coinvolto in alcune iniziative, come la serata all’Acquario con le prime squadre maschile e femminile. La dicotomia tra le parole di Manfredi dei giorni scorsi, in cui si esaltava la sua figura, e i fatti avrebbero prodotto un 'mal di pancia' sfociato ieri nel confronto con Manfredi, arrivato a Genova, rimandato da troppo tempo. Oltretutto sabato Lanna è passato sotto alla Sud, venendo sommerso da applausi: da un po' di tempo ciò non avveniva, con questa notizia potrebbe suonare come un saluto ai tifosi.



E ORA? - Ci sono ancora flebili possibilità che si possa ricucire lo strappo dopo il confronto abbastanza acceso avvenuto ieri. Si è prospettata pure la possibilità di andare avanti sino alla scadenza naturale del CdA, l'approvazione del bilancio 2023, che sarà ad aprile. A Lanna potrebbe essere assegnato un ruolo istituzionale all'interno della Samp, come la Fondazione (un'idea dello stesso Lanna) o le Women. Oltretutto nel calcio femminile è entrata con una quota una cordata messa insieme proprio dal presidente. In settimana dovrebbero esserci nuovi contatti.