nella giornata di oggi si è presentato al Ferraris di Genova in una lunga conferenza stampa dove spazia dalla carica che ricopre al mercato e gli obbiettivi.: "Questo incontro l'ho voluto perché mi faceva piacere vederci in presenza e non in call o videochiamata. Ho dato la disponibilità a questo incarico anche perché il momento era difficile e io nella mia vita non ho mai avuto paura di affrontarli. Nel 2001 sono tornato in un momento dove si rischiava di retrocedere in C.Per poter far bene ho bisogno ci sia una grande unità di intenti da parte di tutti i componenti della società".- aggiungendo -Voglio capire i problemi dei tifosi e capire perché c'è stato questo allontanamento, vorrei tornare quella grandissima famiglia dove sono nato e cresciuto dell'era Mantovani. Mi piacerebbe che quei valori che c'erano all'epoca tornino e nel futuro vedrete iniziative volte a questo obiettivo".- "La richiesta di disponibilità mi è arrivata dal dottor Vidal un mese prima dell'assemblea. Ho dato la mia disponibilità nel frattempo cercando di capire.".- "C'è l'avvocato Romei, il direttore sportivo Faggiano, ora anche Carlo Osti.Faggiano lo fa di mestiere, l'avvocato Romei lo ha fatto nei mesi in cui era a Genova".- "Il mio amore per la Sampdoria va bene ma non sarò solo la facciata. Sarò molto operativo in tanti settori. Cercherò di fare tante cose per gli obiettivi di cui ho parlato prima"."Bene. Sono ottimi ragazzi. Ho detto loro che in questo momento, nei momenti difficili, bisogna compattarsi, bisogna essere uniti e dimenticare le incomprensioni e darsi una mano l'uno con l'altro.- "Stiamo valutando. L’idea è arrivare a gennaio di avere una squadra uguale o più competitiva ma anche così può raggiungere l’obiettivo senza grossi problemi. Valutiamo, gennaio è un mercato sempre complesso".- "Credo che abbia lavorato in condizioni molto complesse. Credo che sia un ottimo allenatore e un ottimo ragazzo.".- "E' un grandissimo campione e un bravissimo ragazzo. Consigli glieli darò ma non ha bisogno di consigli perché diciamo che è un ragazzo abbastanza maturo e di campionati ne ha alle spalle.- "Non sapevo della sua situazioneSulla parte societaria, le cose che ha detto sono totalmente inesatte".