La prima positiva stagione vissuta di Alessandro Bastoni con la maglia del Parma non è assolutamente passata inosservata. Il difensore classe 1999, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta ma di proprietà del'Inter, che lo ha acquistato nel 2017, ha subito convinto nell'annata in cui ha iniziato a giocare stabilmente in Serie A. Lo ha seguito con particolare interesse ad esempio la Sampdoria, che lo aveva monitorato già prima che il calciatore si trasferisse in nerazzurro. Quest'estate però il destino del giocatore e quello dei blucerchiati potrebbero nuovamente intrecciarsi.



Secondo Tuttosport Bastoni rientrerà alla Pinetina dopo l'esperienza al Parma, ma l'Inter pare intenzionata a prestarlo nuovamente ad un'altra società per farlo crescere ancora. I blucerchiati si sarebbero già mossi per anticipare tutte le pretendenti, e attualmente il Doria sarebbe in vantaggio sulle altre squadre interessate.