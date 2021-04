Archiviate le festività pasquali, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista della sfida casalinga con il Napoli. Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina caratterizzata da esercitazione tecnica e partita a tema.



I blucerchiati maggiormente impegnati al “Meazza” con il Milan hanno poi svolto un lavoro rigenerativo, mentre per tutti gli altri l’allenamento è proseguito sul campo 2 del “Mugnaini” con ulteriori sessioni con e senza palla. Programmi individuali di recupero agonistico per Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento mattutino.