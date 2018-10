Procede a buon ritmo, sotto il sole di Bogliasco, la preparazione della Sampdoria in vista del lunedì di campionato. Come nella mattinata di ieri, Marco Giampaolo ha insistito su un lavoro in due gruppi incentrato su esercitazioni tecniche e tattica situazionale.



Nel corso di entrambe le sessioni sono stati aggregati i Primavera Mohamed Bahlouli, Axel Campeol, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Joao Nobrega, Daouda Peeters, Ognjen Stijepovic, Roberts Veips e Jamie Yayi Mpie. Out Vasco Regini (doppio programma di recupero agonistico) e Gabriele Rolando (personalizzato). Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera – stavolta a ranghi completi – in mattinata.