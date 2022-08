Nuovo esame per la Lazio dopo l’esaltante vittoria con l’Inter: la squadra di Sarri cerca punti a Marassi contro la Sampdoria, che sul proprio campo ha fermato la Juventus sullo 0-0 ma che ha anche l’evidente problema di non aver segnato neanche una rete dopo tre giornate. Con queste premesse i pronostici della vigilia sulla lavagna scommesse sono a favore dei capitolini, a caccia della terza vittoria in campionato per un segno 2 che è proposto a quota 1,87, contro il successo della Doria a 4,10 e il pareggio a 3,70 Sarà un turno infrasettimanale più agevole invece per Juventus e Napoli. Allegri e i suoi non hanno ottimizzato il bel primo tempo contro la Roma e devono vincere contro lo Spezia, per un segno 1 che vale 1,27, la stessa quota per il successo degli uomini di Spalletti contro il Lecce. Empoli e Verona hanno la necessità di trovare la prima vittoria in questa Serie A: al quarto tentativo i tre punti per i toscani sono proposti a 2,67, per una gara estremamente equilibrata visto che i veneti sono dati vincenti a 2,65. Situazione praticamente gemella in Udinese-Fiorentina, con i Viola che partono davanti a quota 2,60, per un vantaggio quasi impercettibile rispetto ai padroni di casa che sono bancati a 2,65.Giovedì le prime gare di settembre sono i due posticipi. Atalanta-Torino mette a confronto due squadre a 7 punti e potrebbero essere i granata a dover abbandonare il gruppo che guida la classifica: sulla lavagna 1X2 infatti i bergamaschi partono favoriti a 1,68. In Bologna-Salernitana le quote della vigilia non rispecchiano quanto si è visto finora in campionato. Partenza in salita per la squadra di Mihajlovic che ha perso contro Milan e Lazio e ha pareggiato contro il Verona, mentre i campani dopo la sconfitta contro la Roma hanno ottenuto quattro punti senza subire gol contro Udinese e Sampdoria. È comunque il Bologna ad avere le quote dalla sua parte visto che il segno 1 è proposto a 1,86, contro il 2 per la Salernitana a 4,05.