Il portiere della Sampdoria Filip Stankovic, dopo un inizio di stagione difficile con la maglia blucerchiata e due errori gravi contro Pisa e Venezia, si è riscattato sfoderando una grande prestazione a Cremona. Il portiere blucerchiato arrivato dall'Inter nell'ambito dell'affare Audero durante la sfida alla Cremonese è risultato il migliore in campo.



Il Secolo XIX di oggi, nel parlare di Stankovic, rende note anche le cifre dell'operazione imbastita in estate dal club genovese con la società milanese. Sino ad oggi infatti si conosceva la formula, ma non l'importo del'affare. Stankovic, che ha un contratto sino al 2027, è arrivato alla Sampdoria in prestito con diritto di opzione in favore di Corte Lambruschini fissato a 5 milioni di euro. Marotta ha però mantenuto il controllo sul calciatore, inserendo una contro opzione a favore dei nerazzurri da 500mila euro per riportare ad Appiano Gentile il giocatore classe 2002.