La situazione che tiene i tifosi più con il fiato sospeso, in casa Sampdoria, riguarda il centrocampista Mikkel Damsgaard, infortunatosi con la Danimarca e ancora da sottoporre ad esami strumentali per valutare l'entità del problema. In vista di Cagliari, però, il centrocampista blucerchiato non è l'unico a rischio forfait.



Ieri, ad esempio, anche Julian Chabot si è allenato a parte con una vistosa fasciatura al ginocchio. Allenamento personalizzato anche per altri tre giocatori, ossia Ihattaren, Torregrossa e Verre. Il Doria spera di recuperare almeno un paio di calciatori in vista della sfida, la speranza è di riavere anche Verre per qualche minuto. Non si è allenato neppure il lungodegente Vieira, impegnato nel programma di recupero agonistico in palestra e piscina.