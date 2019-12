Venerdì, alla ripresa degli allenamenti, la Sampdoria farà il punto sul mercato in entrata e in uscita. Mister Ranieri comunque dovrebbe aver già fatto presenti alla dirigenza quelle che sono le sue richieste, anche se le mosse dovranno scontrarsi con i problemi in camera di compensazione. Secondo Sampnews24.com e fideiussioni in conto Lega potrebbero infatti bloccare il mercato blucerchiato.



Se non si dovesse trovare una soluzione, ad esempio un garante in grado di coprire le spalle alla Samp - il nome più gettonato è quello di Edoardo Garrone - il Doria rischierebbe di ritrovarsi con le 'mani legate', costretto ad operare soltanto con operazioni in entrata perfettamente controbilanciate da movimenti uguali in uscita.