Mercoledì da doppio per la Sampdoria in preparazione alla gara di domenica a Bologna. In mattinata, dopo la riunione video, seduta a gruppi alternati, tra lavori per lo sviluppo della forza in palestra e trasformazione sul campo sotto forma di esercitazione tecnica. Nel pomeriggio, dopo il pranzo alla Residenza Academy, allenamento a tutto palla sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. A caratterizzare il programma, una serie di partitine a pressione. Aggregato il portiere della Primavera Lorenzo Avogadri.



Singoli. Ancora una giornata di riposo per Fabio Depaoli, alle prese da lunedì con un virus gastro-influenzale. Mattinata In piscina e pomeriggio di allenamenti individuali, mirati al recupero tecnico-agonistico, per Karol Linetty e Andrea Seculin. Domani, giovedì, appuntamento pomeridiano.