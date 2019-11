La partita con l'Udinese ha lasciato segni importanti sull'infermeria della Sampdoria, che si è ritrovata all'improvviso presa d'assalto da parecchi calciatori blucerchiati. Il primo a lasciare il terreno di gioco in ordine cronologico è stato il terzino Fabio Depaoli, uscito al 38' del primo tempo. Per l'esterno si sospetta una distorsione alla caviglia destra, evidentemente molto dolorosa vista la difficoltà dell'ex Chievo al momento di abbandonare il campo. Poco dopo è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche Andrea Bertolacci, che si è fermato toccandosi il retro della gamba destra: per l'ex Milan potrebbe trattarsi di uno stiramento al flessore.



Nella ripresa anche Fabio Quagliarella è stato obbligato a chiedere il cambio. Il numero 27 blucerchiato ha rimediato una forte contusione alla caviglia in occasione del rigore causato da Troost-Ekong, ha avvertito molto dolore ma le sue condizioni non sembrano suscitare particolare apprensione, anche se Ranieri in conferenza è stato piuttosto cauto in merito. Quagliarella, Depaoli e Bertolacci comunque verranno monitorati tra oggi e domani, mentre la ripresa degli allenamenti è fissata solamente per mercoledì pomeriggio.