In un pomeriggio d’intensa pioggia e di vento, quarto allenamento settimanale per la Sampdoria in preparazione alla trasferta di Bologna. Sul campo 1 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff hanno organizzato una seduta intensa da circa 60 minuti: riscaldamento atletico, esercitazione tecnico-tattica a pressione, partitella finale. Aggregato il portiere Lorenzo Avogadri.



Tabelle. Risolto il problema gastroinfluenzale, Fabio Depaoli è ritornato al campo, ma considerate le avversare condizioni climatiche è stato sottoposto ad una seduta aerobica in palestra. Karol Linetty, secondo le tabelle di recupero agonistico, ha svolto una prima parte della seduta con il gruppo. Terapie, fisioterapia e lavoro personalizzato per Andrea Seculin.



Conferenza. Domani, venerdì, al termine della sessione mattutina il mister incontrerà i media in conferenza stampa (ore 13.00; diretta Twitter, sintesi YouTube).