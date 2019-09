Audero 6.5: incolpevole sulle reti azzurre, si comporta bene in almeno un altro paio di circostanze, in particolare nel finale su Insigne



Regini 5: partita difficile, con gli attaccanti del Napoli che gli scappano da ogni dove, in particolare quando Mertens decide di partire dal suo versante (dal 19' st Leris 6: chiamato ad alzare la Samp, spingendo da cursore, riesce a guadagnare la sufficienza)



Murillo 5.5: non riesce a guidare il reparto per tenere alta la linea a 5 ed evitare al Napoli di arrivare pericolosamente dalle parti di Audero



Ferrari 6: il più brillante del terzetto difensivo, sfiora anche il gol del pareggio, trovando sulla sua strada uno straordinario Meret



Bereszynski 5: si vede pochissimo in fase di spinta, troppo occupato a difendere



Linetty 5: soffre terribilmente il confronto con Elmas e Fabian



Ekdal 5: stesso giudizio fatto per Linetty, il Napoli in mediana comanda sempre il gioco, salvo che per un piccolo segmento della prima frazione



Murru 5.5: si vede più di Bereszynski, ma senza grandi risultati



Rigoni 5.5: prova ad agire da raccordo tra i reparti, mostra lampi di tecnica, ma sbaglia una importantissima occasione solo davanti a Meret (dal 33' st De Paoli sv)



Quagliarella 6: resta l'uomo più pericoloso della Samp, anche con diverse conclusioni dal limite



Caprari 5: si vede pochissimo, si fa notare più per qualche fallo che per le sue giocate (dal 22' st Gabbiadini 6: in pochi minuti uno shot e qualche buon triangolo, fa meglio del compagno sostituito)



Di Francesco 6: terza sconfitta in tre partite, ma la sua Samp soffre il gap tecnico con il Napoli. Schiera bene la sua squadra, buon pressing e troppe chance sprecate. Resta in bilico la sua panchina