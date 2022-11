SAMPDORIA - Fiorentina 0-2Sul gol del vantaggio di Bonaventura non può niente, mentre rischia molto a fine primo tempo uscendo “a farfalle” su Jovic. Solo il Var lo salva ma i dubbi sono molti, il pallone infatti non lo sfiora neanche. Anche sul raddoppio di Milenkovic le responsabilità sono per gran parte della linea difensiva.: dei tre dietro è forse quello migliore, è grazie anche a lui se la Fiorentina non aumenta il passivo grazie ad un salvataggio sulla linea su tiro di Kouame. Stankovic lo toglie per aumentare la pericolosità e trovare almeno un gol (dal 20’st: quando entra cambia poco nel centrocampo blucerchiato): Anche lui non perfetto in occasione del vantaggio viola, ha l’occasione per rifarsi al 15’ ma sbaglia clamorosamente il possibile pareggio.: Parte in sordina rischiando qualcosa nei primi 20 minuti, anche se da qualche suo errore nascono alcune ripartenze pericolose della Fiorentina. Costretto ad uscire per un colpo al naso (dal 37’st Murillo: Entrato a freddo parte bene ma poi sprofonda quando gli ospiti trovano il raddoppio): impiegato quest’oggi a tutto fascia fatica molto nel contenere Biraghi, e in fase di costruzione è praticamente nullo. Disputa comunque una partita abbastanza ordinata meritandosi la sufficienza.: Impiegato forse fuoriruolo, palesa tutte le sue lacune. Corre tanto, forse troppo, e questo lo porta ad essere impreciso: quando viene puntato poche volte riesce a limitare i danni. Ammonito salterà la prossima partita.: L’ex Roma è tra i peggiori dei suoi. Chiamato a gestire il gioco in cabina di regia lo spagnolo non ne azzecca una. Anche in occasione del vantaggio ospite ha qualche responsabilità, ingenuo in occasione del rigore su Jovic prima concesso e poi revocato dal Var. (da 20’st: entra e combina ben poco): Il laterale è tra i più intraprendenti dei padroni di casa, mettendo molto in difficoltà Dodo. Sulla fascia sinistra è un treno ma il suo problema è che è l’unico a dare tutto, tanto che nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. (dal 26’st: Molto nervosismo, tante proteste ma è comunque l’unico dell’attacco a provarci. Lotta su ogni pallone e non molla di un centimetro ma nessuno lo aiuta. Resta comunque uno dei punti fermi dell’attacco.: Il primo, ed unico, squillo della Sampdoria nel primo tempo è suo, ma per il resto combina ben poco. Stretto nella morsa tra Milenkovic e Quarta, l’ex Sassuolo viene praticamente annullato. La sensazione è comunque che l'attaccante non sia completamente al 100%, soprattutto dal punto di vista mentale: non riesce più ad essere pericoloso.: Esordio tra i professionisti non proprio semplice. Primo tempo difficile per lui anche perche i compagni gli servono pochissimi palloni. Stankovic lo toglier per provare a dare una scossa e più pericolosità alla squadra. di palloni gliene arrivano veramente pochi. (1’s.t.: entra per dare una scossa alla Samp, ma fallisce miseramente. Si rende pochissime volte pericoloso).All.: Cambia il modulo per contrastare la Fiorentina sulle fasce, impostando un 5-3-2 iniziale, ma gli ospiti vanno subito in vantaggio: alla sua squadra mancano idee e certezze. Siamo sicuri che sia il rimedio ad ogni male?