Nonostante una pressione continua e tanti cross nel secondo tempo lanon riesce a pareggiare contro unastanca. Ecco i voti dei blucerchiati.: partita attenta del portiere blucerchiato. Sul gol può far poco e compie una gran parata su un sinistro ravvicinato di Immobile nel primo tempo.: nella prima frazione soffre da terzino. Migliora nel secondo tempo da centrale.: il difensore giapponese va spesso in difficoltà, sia sui fraseggi corti che sui lanci della Lazio. Ranieri lo cambia durante l’intervallo. (Al 45’: dà maggiore spinta rispetto a quella che c’è stata nel primo tempo).: poche sbavature del centrale blucerchiato che al 92’ salva i suoi dal 2-0 con un gran recupero su Milinkovic a tu per tu con Audero.: sicuramente il migliore della sua retroguardia. Molto attento in fase difensiva e nella seconda frazione mette in difficoltà la Lazio anche in attacco.: buona partita di Candreva nel suo vecchio stadio. Mette tanti cross interessanti, ma i suoi attaccanti non riescono a sfruttarli. (All’81’).: va in difficoltà con le avanzate del centrocampo biancoceleste e i ripieghi di Correa.: due recuperi molto importanti nel primo tempo, soffre soprattutto cercando di fronteggiare un Luis Alberto in gran giornata, ma assicura grande sostanza.: tanta corsa, ma pochi spunti per il trequartista uruguaiano. Convince a metà. (Al 45’: l’esterno sinistro di Ranieri entra per dare maggiore spinta, ma è poco cinico in un paio di occasioni).: nel primo tempo è il più dinamico dei suoi. Nella seconda frazione però sparisce. (Al 67’: come al solito il giovane danese dà un grande apporto da subentrato).: il capitano blucerchiato come al solito è il più pericoloso dei suoi. All’82’ rischia di procurarsi un rigore, ma Massa e Di Paolo non sono dello stesso avviso.All.: la sua Samp fa una buona gara, nella seconda frazione chiude la Lazio nella propria metà campo, ma gli manca lo zampino finale. Reina rischia poco nonostante la gran pressione dei blucerchiati.