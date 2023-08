si presenta con un erroraccio terribile, dovuto forse alla giovane età. Consegna il pallone sui piedi di Tramoni per lo 0-1 ospite. Si riscatta parzialmente con una bella parata sul sinistro di Arena. Non può arrivare sulla conclusione imparabile dello stesso Arena che vale lo 0-2.: nonostante sia appena arrivato, è il più propositivo della difesa. La catena di destra funziona abbastanza bene, specialmente quando davanti ha un ispirato Pedrola.prende un giallo per una vistosa trattenuta, rischia di veder condizionata la sua gara. Pirlo lo cambia per questo.(dal 15’ s.t.entra sullo 0-2 e tiene botta).dietro nel primo tempo è il migliore. Con un gran intervento evita il potenziale raddoppio del Pisa, sbaglia poco.: timido nella prima frazione, a volte tentenna e perde il tempo della giocata. Gli esterni toscani lo puntano spesso.(dal 38’ s.t.in mezzo forse servirebbero più muscoli e più corsa. Incerto, va in apprensione quando la sfera transita dalle sue parti.(dal 15’ s.t.: gioca a metà tra il centrocampo e l’attacco, con ampi spazi di manovra. Si presenta con una chance di testa clamorosa, ma il pallone esce di un niente. Da quando è in campo, la Samp alza in maniera netta il suo tasso di pericolosità).: forse paga un po’ di emozione, e anche lo schieramento del Pisa non lo aiuta. La squadra di Aquilani lo stringe spesso in una morsa da cui fatica a liberarsi. Nella ripresa recupera confidenza e fa un paio di belle cose.(dal 24’ s.t.qualche minuto per mettere benzina nelle gambe. Alla Samp deve imporsi immediatamente, è troppo importante per gli equilibri di Pirlo un giocatore con le sue caratteristiche).dei blucerchiati è quello che più spesso cerca la verticalizzazione, il passaggio di prima o il filtrante. Nicolas gli nega il gol con un gran intervento. Quando scende l’ossigeno, inizia a sbagliare di più ma per la Samp è imprescindibile.pimpante da subito, un paio di suoi tagli mettono in apprensione la difesa ospite. Cala un pochino nella ripresa, ma aveva speso tanto.fallisce uno stop in area che poteva liberarlo all’altezza del dischetto. Non tiene un pallone, e in avanti non si nota mai.(dal 15’ s.t.pronti via, si divora un gol fatto a due passi dalla porta, centrando Nicolas. Deve ritrovare confidenza con il campo dopo un’assenza eterna).: punta sempre l’avversario, la prima occasione doriana nasce da un suo mancino alto di poco. Qualche istante dopo, cerca la porta da fuori area. Da una sua sgroppata nasce la miglior azione doriana, sciupata da De Luca. Poi pesca in area Borini per l’incornata.All.: Aquilani lo imbriglia tatticamente. Nel primo tempo una partita da 0-0 si chiude 0-1 per un’incertezza del portiere, nella ripresa aumenta il potenziale offensivo ma la sua Samp spreca tanto e prende lo 0-2 che vale come una pietra tombale. C’è ancora molto da lavorare, in attesa di avere a disposizione la formazione tipo.