: non può nulla sul rigore, ma è prezioso in un paio di uscite, in particolare con un doppio intervento in avvio di ripresa su Reca e a metà secondo tempo sempre sull’esterno.sfortunatissimo, la sua partita dura meno di cinque minuti, si ferma per un problema fisico, sembrerebbe muscolare.(dal 7’ p.t.: la situazione terzini in casa Samp era già complicata in tempi non sospetti, l’infortunio di Bereszynski e successivamente quello dell’adattato Ferrari obbliga Ranieri a schierare in quella posizione il norvegese buono per tutte le stagioni. Gioca una partita sufficiente, soffre un po’ la rapidità di Reca ma in un ruolo non suo ha fatto il massimo).: rischia tantissimo con un intervento di mano davvero al limite. E’ l’unico punto grigio in una gran partita. Sempre attento e concentrato, fa sentire il fisico a un cliente scomodo come Simy.non sbaglia un intervento. Perfetto in chiusura, deciso e convinto, governa la difesa.anche lui molto meglio rispetto alle prestazioni recenti. Spinge e difende, decisamente meno timido ed incerto.: spettacolare l’assist per Damsgaard, la sfera arriva con i giri contati al danese e dietro ai centrali del Crotone. Il giusto premio per la sua generosità è la palla che gli capita sui piedi alla mezz’ora, scagliata con rabbia e prepotenza in porta dal ceco. La sua generosità e abnegazione deve essere da esempio per gli altri blucerchiati.gioca una partita sontuosa, tolto l’ingenuo intervento con cui stende Messias e procura il rigore, anche se poco prima c’era stato un altro tocco di Colley sospetto. Il rigore procurato gli costa mezzo voto, ma nel secondo tempo ha il merito di spizzare il corner di Ramirez che Quagliarella tramuta in rete. Imprescindibile per la Samp.: ringhia e smista il pallone. Sta crescendo e ritrovando il ritmo partita, la sua esperienza lì in mezzo si fa sentire eccome.(dal 44’ s.t.: ottimo l’inserimento che genera il gol, fatto con i tempi giusti e dalla posizione perfetta. Il servizio era un cioccolatino e non si poteva sbagliare, vero, ma lui era lì. Il raddoppio blucerchiato invece nasce da una sua giocata nel cuore dell’area ospite. Altro passo avanti per il gioiellino classe 2000, lasciarlo fuori dal campo ora non è semplice.(dal 44’ s.t.: per poco mette lo zampino anche nel poker. Speriamo che la convocazione e l'inserimento in campo certifichino la fine degli attriti con Ranieri, anche se ora è piuttosto complesso togliere uno tra Damsgaard e Jankto).si scalda con un tiro ‘alla Quagliarella’, troppo facile per Cordaz. L’azione del vantaggio però nasce da un suo recupero e una intelligente apertura per Jankto. Rispetto ad altre occasioni però è troppo impreciso in alcuni passaggi e non incide troppo là davanti, ma merita comunque la sufficienza.(dal 15’ s.t.: entra e con il suo piede delicato mette sulla testa blucerchiata il gol che chiude virtualmente la partita).: mette lo zampino nel raddoppio doriano strozzando un tiro su assist di Damsgaard. La palla carambola in area, e arriva a Jankto che da lì non può proprio sbagliare. Si sbatte e si danna l’anima, oggi merita la sufficienza.(dal 15’ s.t.: si rivede il capitano, dopo il turno di riposo a Verona. Il turn over gli ha fatto bene, perché entra e torna a segnare. Fa un gol e gliene annullano un altro, cosa gli vuoi dire di più).All.: questa partita non doveva sbagliarla, e così è stato. La Sampdoria si chiude e riparte, oggi scardina abbastanza facilmente un Crotone comunque ordinato e ben allenato. Fare punti contro la squadra di Stroppa era fondamentale, mette un bel mattoncino nella corsa salvezza.