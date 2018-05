Spal-Sampdoria 3-1



Belec 6: prende tre gol, ma regala anche dei grandi gesti atletici



Murru 5,5: soffre Mattiello nella prima frazione e Lazzari nella seconda, ma in fasse offensiva gioca bene le sue carte



Regini 5: non può nulla contro la furia di uno scatenato Antenucci



Andersen 5: insieme al compagno di reparto gioca una prestazione al di sotto delle sue possibilità



Bereszynski 6: il più attivo del reparto difensivo blucerchiato regala una prestazione di gambe e qualità



Linetty 6: un grande primo tempo per il polacco che regala un assist per il pareggio a Caprari che non sfrutta



Capezzi 5,5: Giampaolo gli affida le chiavi della mediana, ma non riesce a sostituire degnamente Torreira



(dall'80 Verre sv)



Praet 4,5: si divora il gol del pareggio dopo pochi minuti e scompare dal campo per il resto della gara



Ramirez 5: non riesce a brillare il trequartista uruguagio e lascia il campo dopo la prima frazione



(dal 46' Quagliarella 5,5: prova a dare coraggio ai compagni, ma non riesce ad incidere pur provandoci)



Caprari 4: prima il fallo di mano per il rigore, poi un fallo sciocco a centrocampo che significa lasciare i compagni in dieci per sessanta minuti



Kownacki 6,5: timbra ancora una volta il cartellino, una sorpresa piacevole per la Sampdoria in questa stagione





All. Giampaolo 6: una gara che interessava poco al mister già concentrato sulla prossima stagione