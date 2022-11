compie una gran parata su Radonjic quando il risultato è ancora fermo sullo 0-0, poi è costretto a raccogliere due palloni dal fondo della propria porta senza avere particolari colpe.: il cartellino giallo che riceve per il fallo su Schuurs nel primo tempo forse lo condizione in po’, ma tra i difensori della Sampdoria questa sera è comunque l’unico a salvarsi.(Dal 39’ s.t.la difesa della Sampdoria questa sera è tutt’altro che perfetta e anche Colley vive una serata da dimenticare. In occasione del secondo gol lascia a Vlasic tutto lo spazio e il tempo per controllare il pallone nel cuore dell’area e piazzarlo nell’angolino basso.in costante difficoltà quando viene puntato da Radonjic che lo salta sempre con estrema facilità. Serata da incubo per il numero 21 della Sampdoria.(Dal 25’ s.t.entra quando il Torino toglie il piede dall’acceleratore e svolge bene il proprio compito)quando è puntato dagli avversari è sempre in difficoltà e nel secondo tempo viene letteralmente asfaltato da Vojvoda sulla propria fascia di competenza. In fase offensiva è praticamente nullo.: intercetta diversi palloni in mezzo al campo, interrompendo diversi azioni del Torino, soprattutto nella prima fase di partita. Cala nella ripresa ma è comunque uno dei pochi giocatori della Sampdoria a salvarsi questa sera.(Dal 39’ s.t.in mezzo al campo è in difficoltà nei duelli con i centrocampisti granata e in particolare con Ricci. Non è nella miglior serata.(Dal 23’ s.t.: entra bene): dovrebbe essere lui a contrastare Radonjic in occasione del gol del vantaggio del Torino, invece lascia al numero 49 tutto lo spazio per controllare il pallone, girarsi e piazzarlo nell’angolino dove Audero non può arrivare. Non si vede mai in fase offensiva.sfiora il gol dell’1-1 nel finale del primo tempo con una bella conclusione dal limite dell’area che si spegne di poco a lato della porta difesa da Milinkovic-Savic. Poi, finché resta in campo, combina poco altro.(Dal 23’ s.t.ci prova in un paio di occasioni ma non trova la porta): mette in campo voglia e impegno. Il giovane attaccante blucerchiato riesce a creare qualche problema ai difensori granata e in particolare a Rodriguez. E’ uno dei più positivi nella Sampdoria.: non si vede praticamente mai il centravanti della Sampdoria che viene ben controllato dai difensori del Torino e non riesca mai a rendersi pericoloso. Di fatto il numero 10 blucerchiato non riesce mai a entrare in partita.la Sampdoria appare in grande difficoltà, l’attacco continua a non segnare e la difesa viene bucata anche questa sera con troppa facilità da parte dei giocatori del Torino.