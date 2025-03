Sampdoria, le pagelle di CM: Coda eterno, follia di Akinsanmiro

Getty Images

fa una grande uscita con la mano sinistra dopo il controllo in area di Verre. Sfortunato a smanacciare in uscita sulla testa di Pohjanpalo quando la punta trova il gol dell’1-1. Grande uscita su Brunori ad inizio secondo tempo, si distende bene sulla punizione dal limite dopo l’espulsione di Akinsanmiro.: abbastanza ordinato, efficace e attento.(dal 39’ s.t.: un muro in difesa. Granitico, le prende tutte, di testa o di piede, guida il reparto e richiama anche i compagni.: nel primo tempo spinge e si sovrappone a destra. Difende con ordine, perfetto nell’interpretare il ruolo di braccetto destro.

: qualche bella sgroppata, un paio di inserimenti e sovrapposizioni nel primo tempo quando la Samp viaggia tutta. Poi sparisce dai radar, inizia ad innervosirsi e con la Samp resta in dieci inizia a commettere un’ingenuità dopo l’altra.(dal 23’ s.t.: Semplici toglie Depaoli per il rischio di un secondo giallo, mettte il polacco a tutta fascia. Ci mette l'esperienza).: ogni tanto fa qualche errorino, ogni tanto invece verticalizza dei palloni splendidi, uno ad esempio per Coda a metà primo tempo. Prova a chiudere su Pohjanpalo, che si era appostato nella sua zona, ma arriva in ritardo, in concorso di colpa con Meulensteen, che lascia la marcatura. Nella complicatissima ripresa riesce a mantenere i battiti bassi anche negli istanti più convulsi.

va a pressare alto, è il mediano ma a tratti fa quasi il regista. Anche lui poco reattivo sulla smanacciata di Cragno, si perde Pohjanpalo. Con il passare dei minuti cala un po’.: davanti ha Niang, quindi si preoccupa maggiormente di difendere. Qualche imprecisione di troppo, in debito d'ossigeno.(dal 12’ s.t.: era in ballottaggio proprio con Beruatto, va a fare l’esterno a piede invertito. Tenta una conclusione al volo completamente sballata da buona posizione. Deve fare praticamente il quinto di difesa per oltre mezz’ora

: deve fare da raccordo tra centrocampo e attacco, ci prova da fuori con una sassata mancina troppo centrale. Un paio di guizzi ma poco altro.(dal 12’ s.t.: entrata shock. Al primo pallone che tocca, sbaglia il controllo che innesca il contropiede del Palermo e stende Brunori lanciato a rete. Dura due minuti in campo e lascia la Samp in dieci).parte largo a sinistra, un po’ rifinitore un po’ esterno. Chiama subito Audero ad una bella parata rientrando sul destro. Alla mezz’ora ci riprova, ma trova ancora sulla sua strada il portiere ospite. Ci mette tanta grinta e qualità.

: grande sorpresa di giornata, Semplici fa pretattica ma alla fine lo mette in campo dal primo minuto. Fa lui da terminale offensivo. Si presenta come meglio non potrebbe, approfitta dell’errore di Audero e va a rubare il pallone che infila in porta con freddezza. Lavora tanti palloni di testa e di fisico, cerca sempre la porta. Eterno come finalizzatore.(dal 12’ s.t.: l’ex Bari va a fare il trequartista, Niang ritorna centravanti, ma di fatto deve rinculare tantissimo per rimpolpare il centrocampo).All.la Sampdoria approccia bene la gara, gioca un bel primo tempo e anche la ripresa sembrava incanalata sui binari della frazione iniziale. L’espulsione di Akinsanmiro complica terribilmente i piani blucerchiati, il Doria però non si disunisce e porta a casa il pareggio. Bisogna iniziare a vincere, sì, ma in una gara folle come quella odierna anche il punto era importante. Peccato perch questo pomeriggio poteva avere un altro epilogo.