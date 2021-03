: tantissime uscite con buona personalità, anche fuori dall’area. Sbroglia un paio di situazioni potenzialmente molto pericolose.: buona partita in copertura, il Torino attacca spesso dal suo versante ma riesce a contenere bene gli sprint ospiti.ingaggia duelli fisici con gli attaccanti granata, e li vince praticamente tutti. Della difesa blucerchiata è decisamente il migliore.: discreta partita, qualche disattenzione ma pure alcune chiusure importanti. Si fa male e esce a metà del secondo tempo.(dal 27’ s.t.: stringe i denti, entra a freddo e partecipa alla difesa del fortino nella confusione finale).: bravissimo quando la Samp trova il vantaggio, si lancia sul tocco di Quagliarella e salta secco il suo avversario. Dal versante sinistro, la Samp non soffre.: Gabbiadini lo trova tutto solo al centro dell’area, lui è freddo e lucido a trafiggere Sirigu. Per il resto, disputa una partita abbastanza anonima e grigia, senza particolari spunti, ma ha il merito della rete che alza il suo voto.(dal 42’ s.t.solito dinamismo, anche se talvolta un po’ a vuoto. Però è prezioso quando si prende un paio di falli.: cerca di spaventare Sirigu con un destro fuori di poco. Nel primo tempo, è forse il migliore della Samp. Cala un po’ nella ripresa, perdendo anche un paio di palloni pericolosi.: corre, ma è confuso e raramente si prende la responsabilità di una giocata o di un dribbling. In panchina c’è un certo Damsgaard, perché non provarlo?: tocco geniale di prima a liberare Candreva solo nel cuore dell’area. E’ al rientro, non si possono pretendere settanta minuti sempre ad alta intensità, ma il suo peso in questa Samp è evidente.(dal 22’ s.t.: tanta corsa, tanto fumo ma poco arrosto. Fatica a tenere i palloni, nel finale gli si chiedeva decisamente un altro passo).: l’azione del gol nasce da un suo splendido tocco a lanciare Augello. Poco dopo prova a bissare, cercando la soluzione personale, ma sulla sua conclusione è reattivo Sirigu. Ci crede, prova in tutti i modi a trovare il gol, è prezioso per la Samp.(dal 42’ s.t..)All.partita brutta, difficile e complicata. Però bisognava portare a casa i tre punti, e completa la missione. Era cruciale vincere questa gara per levarsi da un eventuale mischione in ottica salvezza, il traguardo ora è un po' più vicino, anche se i limiti di gioco di questa squadra sono piuttosto evidenti.