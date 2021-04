: un paio di uscite coraggiose, e un bell’intervento a deviare fuori la conclusione di Insigne. Incolpevole sul gol di Ruiz, bravo nella ripresa su inserimento di Zielinski. Doppio strepitoso intervento anche al decimo della ripresa, solo Osimhen riesce nuovamente a bucarlo nel finale.a destra soffre dannatamente quando Insigne lo punta. L’esterno del Napoli va via in continuazione, sfruttando la sua rapidità e prendendo d’infilata l’esterno blucerchiato. Oggi pure poche sovrapposizioni.: qualche sbavatura di troppo, si fa pure prendere in controtempo da Osimhen e non riesce a contrastare la punta del Napoli in occasione del raddoppio.: dei quattro dietro, è il migliore. Parecchie buone chiusure, incolpevole sui gol.: Politano lo mette abbastanza in difficoltà nella prima frazione, e sulla prima rete è troppo lento ad uscire, concedendo tutto il tempo del mondo a Ruiz per la conclusione. Non spinge neppure, sforna pochi cross.: nella prima frazione si fa scippare un paio di palloni pericolosi, e in generale si vede poco anche in fase offensiva. Batte un bel calcio d’angolo, ma è troppo poco nell’arco di novanta minuti.: la mediana con poca qualità, scelta da Ranieri anche per cause di forza maggiore, fatica parecchio ad avere la meglio sul tandem Ruiz-Demme. Il norvegese va a lottare sui lanci lunghi e spioventi, ma quando la palla è a terra fatica parecchio. Si vede annullare un gol per una presunta spinta.: inedita posizione di centrale di centrocampo. Si limita al compitino, e perde pure un possesso sanguinoso sulla sua trequarti attorno alla mezz’ora. Tanti errori anche sui passaggi più semplici.(dal 40’ s.t.: sul gol del vantaggio del Napoli, tarda nella chiusura su Ruiz. Oggi decisamente meno brillante, non trova i dribbling e gli spunti che hanno caratterizzato la sua stagione sino ad oggi.(dal 40’ s.t.è vivace e desideroso di mettersi in mostra, ma viene servito troppo poco dai compagni. Il mancino chiama Ospina ad un bell’intervento nel secondo tempo. Quasi tutti i pochi acuti della Samp portano la sua firma.: lotta e sgomita, è in condizione ma la tenaglia Manolas-Koulibaly non è semplice da allargare. Lui si dà da fare e con un paio di tocchi in velocità riesce pure a creare qualcosa di interessante. Partita difficile, ma spende moltissimo e porta a casa la sufficienza.(dal 21’ s.t.: perde il pallone da cui scaturisce il raddoppio, sempre troppo lezioso e confusionario palla al piede).All.oggi una brutta Samp, confusa e con poca qualità. Il centrocampo non regge l'urto degli avversari, di azioni manovrate neppure l'ombra, e tanta fatica a creare gioco e occasioni da gol. Mettiamoci pure le disattenzioni difensive, e il quadro è completo.