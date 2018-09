Cagliari-Sampdoria 0-0



Audero 6,5: si supera sul colpo di testa di Farias, poi lo salva il palo sul tiro a giro dello stesso brasiliano.



Bereszynski 6,5: quantità e qualità, fa il bello e il cattivo tempo sulla corsia di competenza. Tra i più positivi dei suoi.



Andersen 6: poche sbavature, di testa le prende tutte lui nonostante di fronte avesse un certo Pavoletti.



Colley 6: qualche indecisione di troppo, ma riesce sempre a recuperare grazie alle sue lunghe leve e al fisico prestante.



Murru 5,5: sente aria di casa e l'emozione gli fa giocare una gara contratta.



Ekdal 5,5: gioca semplice, forse troppo, non rischia mai la palla sopra le righe.



Barreto 6: il suo dinamismo crea qualche problema alla mediana del Cagliari. Poco reattivo nelle seconde palle.



Praet 5,5: si accende a intermittenza, ma la sua prestazione non è da tramandare ai nipoti.



(Dal 35' s.t. Jankto SV)



Ramirez 5,5: prestazione con poche luci e molte ombre.



(Dal 17' s.t. Linetty 6,5): entra subito nel vivo del gioco, fa venire i brividi alla Sardegna Arena con una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa.)



Defrel 5: nel primo tempo è completamente fuori dal gioco, nella ripresa sciupa due clamorose occasioni da gol.



Quagliarella 5,5: pochissimi i palloni giocabili, non certo la sua serata migliore.



(Dal 40' s.t. Kownacki 5: pochi minuti a disposizione, ma quanto basta per macchiare la partita con il rigore fallito in pieno recupero.)





All. Giampaolo 6: primo tempo da dimenticare. Il Cagliari va a mille, la Samp ci capisce molto poco e va in difficoltà in entrambe le fasi. Molto meglio nella ripresa, con un po' di lucidità sotto porta la vittoria non sarebbe stata un'utopia.