Sampdoria-Lazio 0-3



Audero 6,5: pronti via e Milinkovic lo impegna con un fendente angolato su cui l'estremo difensore doriano si distende alla grande. Strepitoso anche su Immobile in almeno due circostanze e pure su Correa, non può nulla sui gol della Lazio.



Bereszynski 4,5: distratto sulla punizione battuta rapidamente dalla Lazio che genera lo 0-1 biancoceleste. Perde un pallone sanguinoso sul raddoppio della squadra di Inzaghi, non spinge e non difende.



Murillo 4,5: è lontano dall'azione mentre Immobile scappa ai difensori, ma aveva appena commesso il fallo praticamente a centrocampo. Tenta con un'improbabile giocata di anticipare Immobile, e regala all'ex Borussia Dortmund il pallone per lo 0-3.



Colley 5: la dormita della difesa sul vantaggio della Lazio è generale, e coinvolge anche altri compagni, ma lui è decisamente fuori posizione – in concorso di colpa con Bereszynski – quando Immobile porta in vantaggio gli ospiti. Soffre sempre gli scambi stretti degli uomini di Inzaghi.



Murru 5,5: tutto sommato, dei quattro difensori è quello che soffre meno. Rispetto ad altre partite però spinge meno in fase offensiva.



Linetty 5: tanta confusione, qualche sortita ma è davvero troppo poco per il polacco che pare decisamente spaesato. Il suo ruolo non è quello di costruttore di gioco e di supporto alla manovra offensiva, e si vede.



(dal 21' s.t. Leris 6: esordio in blucerchiato amaro, avrà altre occasioni per mettersi in mostra. Voto dovuto a 25 minuti senza sbavature e senza acuti).



Ekdal 5: non riesce a dare il consueto ordine alla manovra blucerchiata. Il folto centrocampo biancoceleste lo surclassa, lo svedese non ha abbastanza tempo per ragionare e neppure il supporto giusto per farlo.



Vieira 5: sbaglia troppi palloni, anche se nasce da un suo destro la miglior occasione doriana del primo tempo. Probabilmente deve ancora adattarsi al ruolo di mezz'ala, ma non è stata una serata indimenticabile per il centrocampista inglese.



Gabbiadini 5,5: il primo squillo stagionale di marca blucerchiata porta la sua firma, ma la sassata centrale non impegna particolarmente Strakosha. Dei tre attaccanti è il più intraprendente, chiama alla parata Strakosha con una fucilata da 30 metri. Poco per meritare la sufficienza, però almeno ci prova.



(dal 31' s.t. Bonazzoli 6: voto di incoraggiamento per il bel tentativo da fuori, in un momento complicato, che sibila alla sinistra del palo della Lazio).



Quagliarella 5: anche lui scalda i guanti di Strakosha, ma il suo tentativo centrale poco dopo la mezz'ora non richiede troppo sudore per l'estremo difensore biancoceleste. E' l'unico spunto di una gara anonima e grigia.



Caprari 4,5: tutto diverso rispetto al calciatore visto a Crotone. Non riesce mai a evitare i difensori della Lazio, tiene pochissimi palloni e non si rende pericoloso in nessuna circostanza.



(dal 21' s.t. Jankto 5,5: poco e niente per quasi mezz'ora).





All. Di Francesco 4,5: il voto del mister è inevitabilmente il voto complessivo della prestazione blucerchiata. Quando sul 3-0 il migliore in campo è il portiere, non c'è molto da aggiungere. La squadra non gioca, non ha idee e in difesa sbanda paurosamente. A discolpa del tecnico c'è un mercato asfittico e la mancanza di almeno due-tre profili utili a completare la rosa. Aveva decisamente ragione quando invocava rinforzi sul mercato. I tifosi della Samp si augurano che arrivino presto.