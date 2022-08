Audero 5,5: colpito due volte non può fare nulla. Prova a tenere in piedi la sua linea difensiva, qualche buona uscita. Botheim angola bene il poker, imprendibile.Depaoli 4,5: subito decisivo in fase difensiva con un recupero su Dia. Al 7’ però spara alle stelle la palla del vantaggio. Cala alla lunga. Tiene in gioco Bonazzoli e sbaglia la chiusura su Dia. Poco dopo gli sfugge Mazzocchi e viene ammonito. Non spinge mai.Ferrari 4,5: soffre la rapidità di Dia. Si affaccia dalle parti di Sepe al 26’, colpo di testa alto. Fa fatica ad impostare. Perde completamente Vilhena sul tris.Colley 4,5: dovrebbe giganteggiare e comandare la retroguardia, ma va in evidente affanno. Ci prova di testa nel secondo tempo, poca roba. Non attacca Botheim lasciandolo calciare da solo in porta.Augello 5: dalla sua parte impazza Candreva e lui deve restare basso. Marcatura troppo larga su Bonazzoli che lo punisce.Villar 4,5: soffre la fisicità e la corsa del centrocampo della Salernitana, l’ex Roma è troppo solo. Buca la chiusura sul cross di Dia. Giampaolo lo tira fuori.(dal 18’ st Vieira 5: entra in una situazione non semplice. Dia è imprendibile sul 4-0)Leris 5: dovrebbe pensare ad attaccare e invece deve ripiegare su Mazzocchi. Ha sulla testa la palla per accorciare, la mette tra le braccia di Sepe. Ci prova anche col destro sul finale di prima frazione, trova ancora il portiere granata.(dal 18’ st Gabbadini 5,5: prova a creare qualche pericolo. Mette una bella palla in area che Sabiri non capitalizza)Rincon 5: dovrebbe essere il generale del centrocampo e invece sembra un semplice appuntato. Fatica tanto all’inizio, poi si riprende e comincia a rubare qualche pallone, usando le maniere forti. Si innervosisce col passare dei minuti perché non ne becca una.Sabiri 4,5: qualche cambio di gioco ma nulla più. Non calcia mai in porta e non assiste Caputo. Spara in curva una bella palla di Gabbiadini in area.(dal 35’ Yepes sv)Djuricic 5,5: è l’unico che prova a di inventare nell’attacco doriano. Gyomber e Sepe lo stoppano. Ma anche è lui è poco incisivo.(dal 18’ st Verre sv)Caputo 5,5: disturba Gyomber, facendo passare la palla per Depaoli che però la calcia alta. Prova a puntare la porta ma sbatte su Fazio. Al 38’ non sfrutta una gran palla in area, sparando addosso a Sepe. Samp frastornata nella ripresa, prova a suonare la carica col sinistro ma non va. E’ troppo solo, esce sconsolato.(dal 18’ Quagliarella 5: si presenta con un piatto destro a lato. Ci prova ancora ma trova Sepe)All. Giampaolo 4,5: la sua Sampdoria è molle e non entra mai in partita. Tante le sue colpe, il modulo ha relegato Villar troppo solo e in balia del centrocampo della Salernitana. E’ preoccupante che la squadra non abbia mai avuto un sussulto. C’è da lavorare e tanto.