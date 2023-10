: erroraccio terribile su un cross per nulla insidioso di Vandeputte. Forse ingannato da un movimento degli uomini in area, ma quel pallone lo deve prendere. Non arriva sul traversone basso di Iemmello. Fa una gran parata su Ghion nella ripresa, ma non basta.sul contropiede ospite, non segue Brignola al centro dell’area, evitando di stringere sul giocatore, ma aveva due giocatori da marcare. Mette dentro qualche traversone interessante, uno genera la traversa.sulla seconda rete si dimentica di Brignola alle sue spalle. Qualche discreta chiusura ma le incertezze pesano.: mal piazzato sul gol di Brigola, sbaglia il movimento e tenta di stringere sul primo palo. Tenta di rimettere in piedi la gara con un paio di colpi di testa.goffo intervento sul raddoppio. A sinistra dà l’impressione di essere più pronto rispetto a Giordano, ma ha comunque delle pause.(dal 32’ s.t.: alterna qualche buona cosa, ad alcuni errori in fase di impostazione. E’ anche adattato nel ruolo, vista l’assenza di Depaoli.(dal 13’ s.t.: va a fare il riferimento centrale, Pirlo allarga Borini a destra per cercare il pareggio. Si presenta con una conclusione neutralizzata da Fulignati. Però di testa non tiene un pallone).: parte piano e con tante difficoltà, non riesce a dettare i ritmi. Nella ripresa forse migliora un po’, ma è ancora troppo poco.(dal 32’ s.t..): un po’ più di sostanza rispetto ad altre prestazioni, ma anche altrettanti errori palla al piede.(dal 32’ s.t.: la sfortuna continua ad accanirsi sulla Samp. Esce dopo mezz’ora per problemi fisici.(dal 29’ s.t.: leggerino, ha qualche guizzo interessante come il pallone servito ad Esposito e calciato fuori da buona posizione).: finalmente si sblocca, con un rigore perfetto. Poi, non si vede più. Nel secondo tempo, centra una traversa clamorosa, da due passi, impossibile da sbagliare.: l’occasione migliore nella prima mezz’ora arriva da un suo destro su punizione dalla distanza, deviata dalla barriera e su cui si supera Fulignati. Si prende il rigore con un gran guizzo. Nel secondo tempo, dà una gran palla a Stojanovic. Versione uomo assist anche per De Luca, però si divora una grande chance a metà ripresa. Forse oggi però è l’unica nota appena sufficiente di giornata.All.il naufragio è completo. La Sampdoria parte anche bene, ma come al solito si squaglia e vive un vero e proprio psicodramma. Nella ripresa mette tutta la batteria di attaccanti a disposizione per cercare di raddrizzare l’ennesimo pomeriggio terribile. Probabilmente adesso la sua panchina salterà, è l’unica scossa possibile. Forse, se avesse provato prima il 4-4-2…