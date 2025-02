Sampdoria, le pagelle di CM: difesa perfetta, Niang spende tanto

Getty Images

Sampdoria-Sassuolo 0-0Cragno 6: ordinaria amministrazione perché di parate vere e proprie non ne deve fare. Però ha esperienza e dà tranquillità alla difesa.Riccio 6: si fa ammonire dopo 15 minuti. Rischia di combinare il frittatone su pressione di Obiang, però tutto sommato riesce a reggere. Diffidato, salterà la prossima.(dal 13’ s.t. Bereszynski 6: rientra finalmente dopo oltre tre mesi. Si vede che è di categoria superiore, servirà).Altare 6,5: oggi capitano, è costretto a giocare per oltre 80 minuti con la spada di Damocle del giallo sulle spalle contro il miglior attacco del campionato. Lo fa egregiamente, è il tipo di calciatore che serviva a questa squadra.

Curto 6: lui dura più dei compagni, il cartellino lo vede al settimo del secondo tempo. Pulito e tosto.Venuti 5,5: deve contenere, perché da quella parte c’è Laurienté. In un paio di occasioni l’attaccante neroverde gli scappa, una nella ripresa è pericolosissima, ma per fortuna della Samp al momento della conclusione il francese si sbilancia. Tanti errori, anche banali.Ricci 5,5: grande sorpresa di giornata, scelto al posto di Yepes che pareva certo della titolarità. Non dà il cambio di passo, fa il suo ma forse lo spagnolo è più incisivo.

Meulensteen 6: nell'idea di Semplici, Ricci è il cervello mentre l’olandese deve dare muscoli e centimetri. Ci riesce, anche se non è sempre preciso.(dal 29’ s.t. Yepes 6: entra con grinta).Ioannou 6: fa un paio di belle sgroppate e qualche buona chiusura nel primo tempo. Diligente e applicato.Sibilli 6: oggi un po’ meno propositivo rispetto ad altre uscite, anche se ci mette comunque grinta. Diffidato e ammonito, non ci sarà a Bari.(dal 29’ s.t. Akinsanmiro 5,5: un po’ confusionario).Oudin 6: con il suo mancino mette un pallone tagliato che attraversa tutta l'area di rigore del Sassuolo e spaventa i neroverdi dopo venti minuti di gioco. Però ci si aspetta di più, visti i mezzi tecnici di cui dispone.

(dal 39’ s.t. Abiuso s.v.).Niang 6,5: in avvio fa un gran lavoro in fase difensiva, rientra e aiuta il centrocampo. Il primo guizzo al quarto d’ora è un destro su cui Moldovan è costretto al calcio d’angolo. Spende tanto, nella ripresa è anche pericoloso su calcio piazzato. Lavoro oscuro preziosissimo.(dal 29’ s.t. Coda 6: solita qualità e classe).All. Semplici 6,5: riesce a fermare la capolista sterilizzando il miglior attacco del campionato. Prestazione diligente e solida della Samp, mancano i guizzi offensivi ma ricompattare il gruppo dopo il passo falso di Bolzano era cruciale. Un punto con i neroverdi oggi è grasso che cola.