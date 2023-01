: come sempre, si disimpegna bene nell’ordinario. Rischia soltanto su un rinvio troppo tardivo intercettato da Deulofeu. Non può nulla sulla deviazione sottomisura di Ehizibue.: parte bene e mura Udogie. Attento su Samardzic, coraggioso e concentrato, si propone e difende con attenzione. Però combina un pasticcio dimenticandosi Ehizibue alle sue spalle. Errore troppo pesante, che abbatte il suo voto.: si oppone al tentativo a botta sicura di Samardzic. Governa la difesa senza troppi rischi, poi si fa male su un contrasto ed è costretto ad issare bandiera bianca.(dal 35’ s.t.ruvido, senza troppi fronzoli, quando non ci riesce con le buone ferma gli avversari con le cattive.se non altro, ci mette la corsa e l’abnegazione. I mezzi tecnici magari non saranno eccelsi, ma non si risparmia mai. Però è troppo impreciso in avanti.: è forse il più atteso tra i giocatori in campo. La condizione atletica ancora non c’è pienamente, ma il senso del campo e i tempi decisamente sì. Però, il tocco di testa all’indietro che regala la palla ad Ehizibue è un sacrilegio.pronti via, a tu per tu con Silvestri si divora un gol fatto, gigantesco, mettendo fuori il piattone. Fumoso, mai nel vivo, altra brutta partita del serbo.(dal 12’ s.t.: si sistema in mediana con Winks, per rimpolpare fisicamente il centrocampo. Si divora, come il giocatore che ha sostituito, un gol da due passi sparando alto. Male tutto il resto).: spinge e contiene, mette anche qualche buon pallone in mezzo. Anche lui, però, è svagato quando abbandona Ehizibue in mezzo all’area.: un suo filtrante libera Gabbiadini dal lato corto dell’area di rigore. Trattamento ruvido da parte degli avversari, fa qualche buona cosa ma non brilla.(dal 1’ s.t.: va a fare il trequartista, posizione dove si sente più a suo agio. Cerca spesso l’imbucata. Entra bene in partita, subito incisivo).: non è una prima punta, ormai lo abbiamo capito, ma è frizzante e tecnicamente molto bravo. Le cose migliori le fa in fase di assistenza al compagno di reparto. Però, manca sempre il gol.(dal 40’ s.t.pronti via, ha subito una chance ma trova sulla sua strada Silvestri. Dopo un quarto d’ora, scalda di nuovo il mancino con una bella conclusione a giro fuori di poco. Sul lungo periodo, sparisce. Si mangia anche lui una buona opportunità.All.: presenta una Samp a trazione iperoffensiva. Il voto è una media tra una prestazione tutto sommato per larghi tratti convincente, che evidenzia miglioramenti, e l'ennesimo risultato drammatico per una corsa salvezza ormai quasi compromessa definitivamente. Vanno bene i passi avanti, ma i risultati sono un pianto greco.