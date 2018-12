Empoli-Sampdoria 2-4

Audero 6: non ha colpe sui gol, per il resto i tiri che gli arrivano si contano sulle dita di una mano.

Sala 6: parte male lasciando troppo spazio a Pasqual. Prese le misure, mangia sempre più campo al suo avversario di fascia.

Tonelli 5,5: alterna buoni interventi ad errori evitabili. Tiene in gioco Caputo in occasione del pari azzurro.

Andersen 6,5: sempre preciso e puntuale nelle chiusure, gestisce con personalità e qualità tutti i palloni che tocca.

Murru 6: rimedia all’errore sul rigore con l’assist che vale il 2-1 di Quagliarella e tanti altri cross interessanti.

Praet 6: tocca molti palloni ma manca nel passaggio vincente.

Ekdal 6,5: parte in sordina ma cresce alla distanza. Decisivo nei recuperi e nei ripiegamenti in area blucerchiata.

Linetty 6: molto abile negli inserimenti, serve una palla d’oro a Quagliarella che però non riesce a spingerla dentro.

(Dal 41’ s.t. Jantko s.v.)

Ramirez 6,5: inizia con il freno a mano tirato, ma poi sale in cattedra e diventa l’uomo in più della Samp. Oltre al gol, un capolavoro, si rende protagonista com tante giocate di qualità e appoggi precisi ai compagni.

Saponara 6,5: il suo ingresso risulta decisivo. Aggiunge qualità alla manovra offensiva ed è bravissimo ad aggiustare il pallone che Caprari calcia in porta per il nuovo vantaggio Samp.) (Dal 20’ s.t.: il suo ingresso risulta decisivo.Aggiunge qualità alla manovra offensiva ed è bravissimo ad aggiustare il pallone che Caprari calcia in porta per il nuovo vantaggio Samp.)

Defrel 5,5: corre molto ma non incide, né in costruzione della manovra né in zona gol.

(Dal 40’ s.t. Caprari 7,5: una dozzina di minuti scarsi, recupero compreso, per cambiare le sorti della gara. Su entrambe le conclusioni c’è la complicità di Provedel, ma i suoi gol regalano la vittoria a Giampaolo e fanno sognare la Samp).

Quagliarella 6,5: dopo pochi secondi segna un gol bellissimo che il guardalinee annulla giustamente per fuorigioco. Si riscatta nella ripresa con il bellissimo gol di testa che vale il 2-1

All. Giampaolo 7: la sua Samp domina per quasi tutta la gara, ma c’è bisogno dei suoi aggiustamenti dalla panchina per portare a casa la vittoria. Saponara e Caprari rispondono presente e la Samp vince una gara meritata che rischiava di diventare un rimpianto.