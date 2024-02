Sampdoria, le pagelle di CM: ecco Alvarez, esordio dolceamaro per Piccini

Lorenzo Montaldo

Sampdoria-Modena 2-2



Stankovic 6: mette le manone su un’insidiosa conclusione del Modena, reattivo ad andare a terra. Battuto da due rigori: Palumbo lo spiazza sul primo rigore, e mette nell’angolino il secondo.



Depaoli 6: torna terzino, il suo ruolo naturale. Mette il corpo su una conclusione a botta sicurad da due passi di Gliozzi. Tiene bene a destra, spinge meno del solito ma non va mai in difficoltà sulla corsia.



(dal 14’ s.t. Stojanovic 4,5: entra e dopo venti minuti causa il rigore del 2-2.



Piccini 5,5: arrivato da pochi giorni, Pirlo lo lancia subito nella mischia. L’esordio complessivamente è buono, si vede che ha personalità ed esperienza. Peccato per quel braccio largo che causa il rigore del 2-1. Poi arriva il problema fisico che lo costringe ad uscire. Prestazione sufficiente, ma il penalty pesa.



(dal 25’ s.t. Leoni 6: anche lui neo acquisto, giovanissimo, è un 2006. Entra in un momento complesso. Fa il suo e merita la sufficienza).



Facundo Gonzalez 6,5: va in cielo, sovrasta Riccio e incorna a due passi da Seculin il gol dell’1-0. Soffre come tutta la Samp nella ripresa ma dietro è il più affidabile.



Giordano 5,5: meno incisivo del solito, a sinistra il Modena attacca poco ma lui non spinge granché.



Kasami 6: è un giocatore cruciale per la Sampdoria, oggi però meno brillante. Nella prima mezz’ora sembra un po’ più lento del solito in alcune circostanze. Centra una clamorosa traversa con uno splendido mancino a giro, ma sbaglia qualche passaggio in più del solito.



Yepes 6: il trottolino doriano in mezzo è sempre prezioso. Smista il gioco, raddoppia e pressa. Peccato per il giallo, era diffidato, salterà la prossima gara e per la Samp è un’assenza pesante.



Askildsen 5: ha il merito di battere l’angolo da cui origina la rete di Facundo. Poi non fa altro.



Esposito 6,5: si vede che ha voglia di riprendere da dove aveva lasciato. In avvio è subito il più vivace, dribbla e prende falli. Serve un pallone d’oro ad Alvarez, poi chiama Seculin all’intervento dopo uno slalom in area. Comunque, togliere questo giocatore alla Samp fa perdere il 50% del potenziale offensivo. Pirlo nel secondo tempo cerca di risparmiarlo, essendo appena rientrato.



(dal 26’ s.t. Darboe 6: esordio anche per l’ex Roma, appena approdato a Genova. Pirlo lo sistema mezz’ala, e alza Askildsen trequartista. In mezzo cerca di far legna ma il centrocampo ospite ha preso il sopravvento).



Alvarez 6,5: si presenta subito con una zuccata su cui si supera Seculin. Il suo biglietto da visita ‘vero’ a Marassi, però, è il tracciante con cui infilza da fuori area il portiere avversario. Poi probabilmente resta senza benzina e cala molto, si vedeva che alla fine del primo tempo era già sulle gambe.



(dal 42’ s.t. Ntanda s.v.)



De Luca 5,5: solita prestazione generosa, magari non pulitissimo tecnicamente, ma gioca tutta la gara con due giocatori addosso, e li tiene entrambi impegnati. Fa a sportellate, tira fuori anche qualche bella sponda di testa. Manca però negli ultimi venti metri.





All. Pirlo 5: la Sampdoria del primo tempo e quella della ripresa sembrano due squadre diverse. Ordinata, in fiducia e creativa la prima, in difficoltà fisica e mentale quella del second tempo. I blucerchiati nel primo tempo schiantano i canarini, nella ripresa soffrono dannatamente e si fanno rimontare. Ha qualche responsabilità sui cambi. Il voto è una media tra il 7 dei primi 45 minuti, e il 5 della ripresa.