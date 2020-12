grandi parate sia nel primo tempo ma soprattutto nel secondo, quando su di una conclusione avversaria dalla fascia riesce a deviare un tiro davvero insidioso.buona tenuta fisica in entrambe le fasi. Bene le sovrapposizioni per creare maggiore presenza nella metà campo avversaria.si impegna bene soprattutto sui palloni alti, tenendo fisicamente gli attaccanti avversari.qualche lettura sbagliata negli interventi costano un cartellino giallo che lo tiene frenato in certi frangenti.cerca l'anticipo nelle chiusure, anche rischiando qualcosa.provoca un rigore con una trattenuta che poteva evitare. Per il resto però si impegna sempre, anche a costo di sbagliare qualche anticipo. Sicuramente in crescita.un gol da copertina per una gara giocata ad alti ritmi. Sempre al centro dell'azione, si propone spesso negli inserimenti centrali. Il migliore sicuramente questa sera.spazia in modo quasi sempre continuativo tra le varie zone e con grande tecnica individuale.propositivo e al centro dell'azione, tocca tanti palloni e cerca anche qualche imbucata al centro.(dal 31' s.t.tanta corsa e tecnica in una gara giocata sempre ad altissimi ritmi. Segna il gol della vittoria che incorona una partita molto importante.(25' s.t.entra subito in partita, rendendosi pericoloso su più azioni. Bene anche la fase di ripiegamento.)troppo in ombra durante tutto il corso della gara, spesso partendo in ritardo nelle azioni offensive in area avversaria.legge bene la gara, con cambi azzeccati. La sua mano si vede soprattutto nel secondo tempo, quando corregge i difensori alcuni errori commessi.