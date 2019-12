Sampdoria-Parma 0-1



Audero 6: incolpevole sul gol, con Kucka che colpisce a due passi dalla porta. E’ anche disturbato da un paio di giocatori. Si distende bene su una conclusione del Parma nella ripresa, che per la verità non lo impegna poi molto.



Thorsby 6: tutto sommato, anche oggi fa il suo in una posizione di campo che sta imparando a conoscere soltanto ora. Gervinho gli scappa un paio di volte, ma spesso il norvegese riesce a contenerlo, e il cliente è molto scomodo.



Ferrari 6: qualche disattenzione nel primo tempo, ma anche un paio di uscite interessanti palla al piede. Concorso di colpa con Colley sul gol del vantaggio ospite.



Colley 5,5: si fa bruciare da Kucka quando lo slovacco incorna di testa lo 0-1. Prova a riscattarsi con una progressione, ma sul suo tiro da buonissima posizione è strepitoso Sepe. Alcuni errori in impostazione.



Murru 6: a sinistra corre e stantuffa con alterne fortune. Da una sua bella sovrapposizione, partita quasi 60 metri prima, origina la più nitida occasione doriana del primo tempo. Il laterale però arriva probabilmente un po’ stanco alla conclusione, e mette a lato. Ad inizio secondo tempo sforna anche un bel cross per Ramirez, non sfruttato dall’uruguaiano. Cala alla distanza.



Vieira 5: impegna Sepe sul finire del primo tempo, con un destro da buona posizione. E’ l’unico acuto della sua gara. Manca sempre un po’ di ‘cattiveria’ sportiva, e questo ad oggi pare il suo principale limite. Nel secondo tempo si perde ulteriormente, sembra persino un po’ lezioso.



(dal 14’ s.t. Linetty 5,5: ha dalla sua la personalità, sta recuperando la forma migliore, entra in un momento non semplice ma non gli si può chiedere di ribaltare da solo la partita.



Ekdal 6: sbaglia poco, ma predica nel deserto. Il centrocampo blucerchiato non lo assiste, spesso è in difficoltà quando si tratta di scaricare il pallone perchè non ha linea per la verticalizzazione.



Jankto 5: arruffone e impreciso. L’impegno non manca, quello che difetta è la qualità delle giocate. Sbaglia troppi appoggi.



(dal 35’ s.t. Caprari s.v.: Ranieri prova il tutto per tutto, ma lui non si vede mai nei venti minuti a disposizione).



Ramirez 5: anche se va un po’ a corrente alternata, nel primo tempo è per distacco il più pericoloso dei blucerchiati, e probabilmente anche quello più grintoso. Decisamente più spento nella ripresa, mostra persino qualche errore nel controllo di palla.



(dal 14’ s.t. Leris 5: sfruttando il suo ingresso Ranieri schiera la Samp con un 4-3-3 inedito. L’ex Chievo va a fare l’esterno offensivo del tridente, pur con spiccati compiti difensivi. Sembra in difficoltà anche a livello mentale, la perfetta fotografia del momento è un pallone facile facile che non controlla da buona posizione).



Gabbiadini 5: magari non lo vedi per un intero tempo di gioco, ma quando si accende all’improvviso può sempre sfoderare la giocata. Una sua punizione da 35 metri si stampa sulla traversa, però è l’unico acuto in una gara grigia.



Quagliarella 5: prima o poi doveva succedere. Il capitano sbaglia un rigore, che si era procurato con una gran giocata, e la successiva trasformazione viene annullata da Abisso. Quel pallone pesava un quintale, la responsabilità era molta, ma la mancata trasformazione influenza la gara.





All. Ranieri 5: la Sampdoria sembra aver sofferto molto il contraccolpo psicologico di Cagliari. La squadra genovese va sotto nel primo tempo, e non riesce a reagire di fronte ad un Parma arcigno, fisico e arroccato in difesa. Il Doria rischia poco sugli attacchi gialloblù, ma dal centrocampo in su i blucerchiati hanno poche idee e poca qualità.