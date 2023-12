: incolpevole sui due gol nella prima frazione, nel finale mette le mani in un paio di situazioni pericolose. Bene anche nel secondo tempo, peccato perché Zennaro si inventa un gol su deviazione imprendibile.: nel primo tempo soffre le iniziative avversarie da quella parte, in più marca mollemente Butic in occasione del raddoppio ospite. La punta croata gli salta in testa e trova il raddoppio.: in avvio di gara perde un paio di palloni pericolosi, uno sanguinoso sulla sua trequarti. Oggi molto peggio rispetto al solito.: tutta la difesa si muove male in occasione del primo gol, lui compreso. Alterna buone chiusure ad errori grossolani.prova a chiudere sulla conclusione di Bergonzi, prima fa un miracolo, poi non riesce ad opporsi sulla ribattuta. Però era stato lui a lasciare libero il giocatore alle sue spalle, stringendo sull’altro attaccante. Si riscatta nella ripresa, appoggiando in rete il pallone respinto da Pizzignacco: lavora un gran pallone per Esposito, liberandolo in area. Però è dannatamente ingenuo, piazza una gomitata in pieno petto ad un avversario nel momento di maggior pressione della Samp, lasciando in 10 la squadra di Pirlo per un’ora. Da un giocatore così, una sciocchezza ingiustificabile. Anche perché in parità numerica, sarebbe stata un'altra gara.in mezzo sempre affidabile, anche se oggi meno brillante che in altre circostanze. Però sbaglia poco ed è al posto giusto.(dal 34’ s.t..): solita prestazione di cuore, fa la mezz’ala e l’esterno con la Samp in undici, in inferiorità numerica invece aiuta a difendere.(dal 28’ s.t.: ci mette corsa ma la qualità è quella che è).: sbaglia tutto, prende un giallo e non fa mai nulla degno di nota. Sostituito all’intervallo da Pirlo.(dal 1’ s.t.l’allenatore toglie un trequartista per rimpiazzare la mezz’ala mancante. Dà grinta e ha buon tocco, servirà a questa Samp).è delizioso. Con il primo pallone che tocca, imbocca De Luca verso la porta. E’ decisamente l’uomo in più di questa Samp: tutte le azioni pericolose lo coinvolgono. Si sistema in area il pallone che trasforma poi nel gol dell’1-2 con tecnica e rapidità. I suoi dribbling mettono costantemente in difficoltà la difesa ospite, e i suoi filtranti mandano in porta con regolarità De Luca. Fa anche il secondo, ma l’arbitro annulla.: in avvio sembra galvanizzato, si muove bene e con più scioltezza. Si crea anche una bella occasione. Sul finire del primo tempo ha una chance di testa, ma non riesce a spizzare bene verso la porta, e il suo tocco toglie la palla dalla disponibilità di Depaoli. Il suo movimento dopo dieci minuti dal rientro in campo costringe Pizzignacco all’uscita, e dalla sua respinta corta arriva il gol di Murru. Poi chiama il portiere ospite alla parata di piede. Spende tanto, manca la rete.(dal 43’ s.t.All.: oggi non è giornata, alla Samp non ne va dritta una tra ingenuità, errori arbitrali, decisioni incredibili e tutto il corollario. Peccato, perché i blucerchiati erano stati coraggiosi, commoventi fino alle lacrime per abnegazione e spirito combattivo. I doriani avevano addirittura trovato il 3-3 dopo la tremenda botta del 3-2 di Zennaro, arrivato anche in maniera piuttosto casuale. Peccato, non lo meritavano Pirlo e i suoi giocatori.