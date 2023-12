mette subito i guantoni sul primo tiro da fuori del Lecco. Si supera sulla conclusione pericolosissima di Lepore, mettendo sulla traversa un pallone destinato all’incrocio. Perfetto nella gestione del match.più ruvido tecnicamente che in altre partite, ma sempre solido e concentrato.: tiene botta e gioca anche tanti palloni. Le punte non gli scappano mai.torna in campo dopo una lunga assenza, si sistema sul centrosinistra in difesa, e per poco non trova il gol nella prima frazione. Il suo mancino diretto in porta però si schianta sulla difesa ospite. Buona prestazione, senza fronzoli.(dal 32’ s.t.6: ex di turno, va a centrocampo e la Samp torna a quattro in difesa).: a destra contiene bene, pur con qualche inciampo tecnico. Il compito principale, però, è non dare campo agli esterni del Lecco, e lo porta a casa.(dal 49’ s.t.partita di grandissima intelligenza tattica. Il trottolino blucerchiato dà ordine e tempi di gioco, è sempre al posto giusto e non sbaglia mai scelta. Salva anche un gol nel finale.(dal 43’ s.t.fondamentale, anche per far giocare bene Yepes. Protegge il compagno di reparto, garantisce sempre lo scarico e, quando ha la palla, si ha sempre l’impressione che sia in cassaforte.a sinistra spinge e mette anche qualche bel pallone in mezzo. Prestazione di personalità e grinta.ha sul piede la palla dell’1-0, ma la sua conclusione esce alla destra di Saracco. Oggi però dà anche tanti assist, l’esempio lampante è il tocco per liberare in area De Luca. Meno fumoso e più concreto.(dal 43’ s.t.nel primo tempo è il più vivace, ha anche una chance di testa ma non riesce a trovare lo specchio. E’ in partita, si vede e lo dimostra tirando fuori dal cilindro la specialità della casa, una botta perfetta dai 25 metri che si infila sotto all’incrocio. Nel secondo tempo, fa una magia con stop e tunnel, poi esagera con la trivela. Poco male, perché poco dopo si ripete: altra meraviglia, partita eccezionale.(dal 49’ s.t.nota negativa per oltre un’ora, si sbatte e si danna ma evidenzia limiti tecnici importanti. Ha sul destro l’occasione per sbloccarsi, ma si lascia recuperare dal difensore che lo mura. Deve ancora ritrovarsi.All.: c’era bisogno di una reazione,di una risposta dopo Brescia. La risposta è arrivata. Pur in un momento di estrema difficoltà, con tante assenze, il tecnico doriano reinventa una formazione cambiando modulo e porta a casa tre punti preziosissimi. Pirlo fa di necessità virtù, raddrizza la barra e consegna ai 19mila del Ferraris una Samp concentrata e volitiva.