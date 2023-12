: l’arbitro non se ne accorge, ma la botta al volo di Edjouma la tocca eccome, e fa una paratona. Incolpevole sul gol, bene in tutto il resto.parte da esterno, spinge tutta la partita e finisce praticamente da attaccante aggiunto. Ha la lucidità per mettere in mezzo il pallone su cui si avventa Esposito per l’1-1.: qualche sbavatura di troppo oggi, alternata ad un paio di chiusure. La fotografia perfetta della sua gara è l’errore che libera la conclusione del Bari nel primo tempo, su cui lui stesso si immola per evitare il peggio. Mal piazzato sul contropiede degli ospiti per lo 0-1, come tutta la Samp.: fa una buona partita, peccato che da una sua improvvida sgroppata in avanti, e successiva palla persa, nasca il contropiede che porta al gol del Bari. Errore gravissimo del centrale, da matita rossa, gli costa due voti.: versione uomo assist per trovare Benedetti sul secondo palo con un cross al bacio, si ripete anche con Verre nella ripresa. Dietro uno dei migliori.: oggi meno bene rispetto alle ultime uscite. Sembra più in bambola, forse anche in difficoltà a livello fisico, dovrebbe tirare il fiato ma è impossibile per la Samp a corto di uomini.(dal 44’ s.t.: sbaglia poco, come sempre. Anche un paio di uscite palla al piede importanti, da veterano. Uno dei migliori in mezzo nell’intero arco della stagione.: si inserisce e di testa ha l’occasione per sbloccare il match. Alla mezz’ora, replica con il destro da fuori dopo uno scambio con Esposito. Servirà molto viste le assenze di Kasami e Vieira, ha delle qualità evidenti.(38' st.: nel primo tempo si vede il solito Verre. Avulso dal gioco, perde un paio di palloni che fanno cadere le braccia ai tifosi. Lo spunto migliore della sua gara è uno splendido controllo dentro l’area e un destro che esce di un soffio. Troppo poco.(dal 24’ s.t.va a fare il terzino, Pirlo ridisegna la squadra. Entra e sembra un po’ distratto, poi nel finale alza il baricentro. Anche lui a farfalle come tutta la Samp sul contropiede).solita qualità, solite giocate di fino, solito Esposito. Centra una clamorosa traversa all’ultimo giro di orologio del primo tempo, grazie ad un cioccolatino su punizione. Sfiora il gol anche con un bel destro ad avvio ripresa. Sono solo le prove generali dell’ennesima rete, determinante per questa squadra. Si è preso la Samp: i movimenti sono buoni, la generosità anche, manca sempre negli ultimi quindici metri però. Per un attaccante non è poco.(dal 24’ s.t.: ha il merito di spizzare di testa il pallone che arriva sui piedi di Depaoli per il pareggio).All.la Samp strappa un pareggio contro una squadra in salute, giocando complessivamente meglio del Bari, ma le cose per i blucerchiati si erano messe davvero male. Prendere un gol in contropiede fa capire che la squadra di Pirlo aveva voglia di portare a casa l'incontro, ma che ci sono dei limiti ancora da limare. Ai punti probabilmente i blucerchiati avrebbero anche meritato, per questo motivo la frittata rischiava di essere ancora più amara. Speriamo che la sosta porti all'allenatore qualche opzione in più, perché il mister doriano è costretto ormai da mesi a lavorare raschiando i fondo del barile a livello di soluzioni in campo.