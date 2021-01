Spezia-Sampdoria 2-1



Audero 6: forse potrebbe fare meglio sul gol di Terzi ma è anche vero che il tiro di testa è molto ravvicinato.

Bereszynski 6: bene alla lunga su Farias ma non benissimo all’inizio.

Yoshida 7: un cartellino giallo lontano dalla porta ma poi controlla bene insieme a Colley l’irruenza di Nzola. Sfiora il pari nel finale

Colley 6,5: grande sicurezza. Graziato dall’arbitro per un fallo su N’Zola.

Augello 6: si è preso da tempo la maglia da titolare facendo. Ma il meglio di sè lo darebbe senza dover stare ancorato.

Candreva 6,5: inizia a sinistra. Poi Ranieri lo sposta a destra dopo 10’ e l’intuizione del tecnico romano è ripagata con un gran gol. Sparisce alla distanza.

Ekdal 6,5: si fa notare poco ma il contributo è sempre positivo.

Thorsby 6,5: sembra essere avulso dal gioco ma invece è basilare in mezzo al campo e vince il duello con Pobega almeno fino al 60’ quando lo travolge in area..

Jankto 7: prima un gran bolide che Provedel respinge di pungo poi innesca . (34' st Verre s.v.)

Candreva con uno splendido assist di 30 metri. (40' st Leris: s.v.)

Damsgaard 5,5: dopo la gran prova contro l'Inter oggi un po’in ombra. (34' st Quagliarella s.v.)

Keita 6,5: è lui che fa ripartire la squadra per il pareggio. (40' st Ramirez s.v.)

All. Ranieri 6: squadra accorta e propositiva. Gioca in verticale in maniera esplosiva. La rete del pari è il manifesto del Ranieri-pensiero. Poi però sembra andare in confusione anche coi cambi.