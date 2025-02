Sampdoria, le pagelle di CM: follia di Vieira, Depaoli goleador

Getty Images

: esordio e subito titolare in una partita cruciale per la stagione. Un intervento difficile alla mezz’ora su rimpallo insidioso, e una gran parata sul colpo di testa originato dal successivo corner. Lo salva il palo sulla conclusione da due passi di D’Orazio. Incredibile ma vero, si fa male pure lui, terzo infortunio ad un portiere in questa stagione.(dal 10’ s.t.: ancora una volta si trova in campo da subentrato. Prende in due tempi una conclusione di Garritano. Ha delle incertezze preoccupanti, soprattutto in uscita, forse dovute alla giovane età).

: in avvio prova con un colpo di testa a sorprendere Micai. Sul gol di Depaoli, trova di testa la gran parata del portiere ospite. Quando ha la palla nei piedi, va in difficoltà,: Semplici fa di necessità virtù, torna in campo dal primo minuto vista l’emergenza difensiva tra squalifiche e infortuni. Guida il reparto e cerca di tenere alta l’attenzione dei compagni.(dal 27’ s.t.: da braccettto è abbastanza sicuro, poche imprecisioni e alcune belle chiusure. Partecipa alla strenua difesa del fortino nel finale.: si preoccupa principalmente di contenere. Partita difficile, la porta a casa in maniera dignitosa spendendo tanto.

raccoglie da Meulensteen le chiavi del centrocampo. Pressa ovunque, spende tantissimo. Nel finale prende dei falli preziosissimi.prende due gialli di un’ingenuità clamorosa in mezz’ora e lascia la Samp in dieci nella partita più importante dell’anno. Inammissibile la seconda ammonizione.: parte da esterno, ma dopo l’espulsione di Vieira si sistema in mezzo al campo quando la Samp passa al 4-4-1. Nel momento più complesso ribatte in porta la rete del vantaggio al termine di un’azione interminabile con parate e rimpalli. Gioca una gran partita, sempre nel cuore del gioco. Terza rete in due gare, è il bomber che non ti aspetti. Viene ammonito, diffidato salterà la prossima.

arrivato da un giorno, Semplici lo manda subito in campo. Spizza di testa il corner da cui arriva l’1-0. Vivace, mette in mostra alcune buone qualità.(dal 27’ s.t.: avrebbe campo per un paio di ripartenze, una la spreca l’altra la lavora bene).anche lui fa per la prima volta la conoscenza con il Ferraris. Comincia trequartista, poi si sposta esterno. Si vede pochissimo nella prima frazione, nella ripresa una sua ingenuità regala una chance d’oro al Cosenza, ma per sua fortuna D’Orazio centra il palo. Deve ancora inserirsi e ci si aspetta di più, ha l’attenuante di essere arrivato da una settimana.

(dal 9’ s.t.si piazza in regia, con Depaoli sulla corsia destra. Batte bene gli angoli e qualche piazzato).: fa tante belle cose, e non ha paura di prendersi le responsabilità e di tentare qualche dribbling. Da una sua conclusione nasce l’angolo che porta al gol di Depaoli. Nel secondo tempo un paio di suoi strappi permettono alla Samp di salire, lavora tanti palloni e si danna l’anima.(dal 27’ s.t.da quando entra, la Samp si appoggia su di lui, gioca una marea di possessi con qualità. Prezioso nel finale. La qualità c'è e si vede)

All.: prepara la partita in un modo, ma l'espulsione di Vieira rischia di complicargli i piani. Quando la Samp passa a quattro dietro, mostra maggior sicurezza e gioca meglio. Porta a casa una vittoria, finalmente, la squadra lotta con le unghie e con i denti al cospetto di un avversario modesto. Eppure la gara era tutta in salita, la Samp dimostra finalmente voglia e coraggio. Speriamo sia un punto di partenza.