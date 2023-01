Empoli-Sampdoria 1-0



Audero 6: non può nulla sulla girata vincente di Ebuhei.



Colley 5,5: si fa anticipare da Ebuhei in occasione del vantaggio azzurro.



Nuytinck 6: non elegante ma spesso efficace.



Amione 6: si rende protagonista di qualche buona chiusura.



(Dal 17’ st Winks 6: prova a dare ordine alla manovra).



Leris 5,5: soffre la fisicità di Bandinelli e Parisi, sfiora il gol di testa scheggiando la traversa.



(Dal 17’ st Zanoli 6,5: entra con il giusto atteggiamento e la voglia di incidere.



Vieira 5: molti errori in appoggio, fatica a tenere il passo dei rapidi giocatori avversari.



(Dal 24’ st Paoletti 6: aggiunge un po’ di ossigeno al centrocampo di Stankovic).



Verre 5,5: non riesce ad aumentare la qualità del palleggio doriano.



(Dal 17’ st Sabiri 5,5: appena entrato scalda le mani a Vicario con una conclusione potente, poi svanisce lentamente.



Augello 6: va sul fondo con continuità, la palla gol più interessante del primo tempo nasce da un suo traversone.



Djuricic 5,5: impalpabile nel primo tempo, si accende nella ripresa ma senza incidere nella trequarti avversaria.



Lammers 5,5: ci mette impegno e presenza fisica, nel finale un super intervento di Vicario gli nega la gioia del gol dell’ex.



Gabbiadini 5,5: non riesce praticamente mai a ritagliarsi lo spazio per calciare in porta.





All. Stankovic 5,5: nel primo tempo la squadra sembra spaesata. Cresce nella ripresa e quando l’Emoli resta in 10 per l’infortunio di Ismajli ci crede davvero. Vicario e un episodio da VAR gli negano la soddisfazione del pari.