: il gol dello Spezia lo vede incolpevole, la prima zuccata è sulla traversa, la ribattuta di Kouda arriva da due passi. Bene nell’ordinaria amministrazione, gli ospiti lo impegnano poco.fa il terzino, ma te lo ritrovi a finalizzare anche le azioni offensive. Si avventa prima di tutti sul tiro di e scaraventa in rete il pallone dell’1-0. Peccato perché Kouda gli scappa alle spalle, in concorso di colpa con Giordano. Si fa perdonare alla grande, con l’ennesimo inserimento perfetto per il raddoppio.: tante buone chiusure, un po’ ruvido ma alcuni interventi sono provvidenziali. Regge benissimo l'assalto nel finale.più pulito di Ghilardi, difficilmente perde l’uomo o si lascia superare nei duelli individuali. Gioca con personalità.sono in due su Kouda, quando l’esterno ospite si ritrova tutto solo in area e riesce a battere a rete. Però spinge e copre con grande generosità.a centrocampo, nella prima frazione spadroneggia fisicamente. In più, somma una gran qualità palla al piede, inventa un paio di cambi gioco meravigliosi. In mezzo è fondamentale.: cresciuto enormemente, si prende anche qualche rischio, pure vicino alla sua area di rigore. Mostra personalità e freddezza quando deve giocare la sfera. Ora imposta come un regista di ruolo.(dal 38’ s.t..)tante assunzioni di responsabilità, e questo è ovviamente positivo. Rispetto al passato è nettamente meno timido, prova giocate anche più complesse rispetto al compitino. Pennella il cross da cui origina il raddoppio e pressa ovunque.da una sua imbucata splendida nasce la migliore occasione doriana dopo il gol. Nella prima frazione fa il Verre, finalmente, nella ripresa cala un po’ ma dai suoi piedi sono nate belle opportunità per la Samp.(dal 22’ s.t.va a fare la punta, con Esposito trequartista. Il suo peso in area si sente eccome)il suo tiro genera l’azione del vantaggio. Sciupa una grande occasione dopo un uno due con Esposito, poi centra il palo da due passi dopo l’ennesima splendida spizzata sempre del numero 7. Due errori non da lui, che pesano sul suo voto. Sempre generoso,ma un giocatore così non può avere sulla coscienza occasioni simili. Esce per infortunio, peccato.(dal 28’ s.t.bel fraseggio nello stretto per liberare al tiro Borini. Oggi lotta davanti da solo, si dà da fare con tutta la sua qualità. Serve al volo un pallone splendido ancora al numero 16, che però non trova il tempo della battuta. Centra una traversa clamorosa, dopo una giocata di qualità assoluta. Poi regala a Borini il pallone del raddoppio, che si conclude sul palo. Tutto ciò, in mezz’ora. Spende tantissimo, gli manca solo il gol.(dal 38’ s.t.All.la Sampdoria nel primo tempo è volitiva, gioca una gran partita, viene punita da un unico errore e crea tantissimo, sciupando almeno tre palle gol clamorose. L’arbitraggio probabilmente scalda gli animi, tanto è vero che il tecnico doriano all’intervallo viene espulso per proteste. Nella ripresa però, a differenza di quanto succedeva alcuni mesi fa, il Doria non si disunisce, resta compatto e organizza un pressing che origina il gol del 2-1, strameritato.