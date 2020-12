Napoli-Sampdoria 2-1



Sampdoria:



Audero 6: incolpevole sui due gol del Napoli



Ferrari 5,5: nel primo tempo tiene abbastanza bene, ma nella ripresa il Napoli sfonda con grande frequenza sulla sua fascia.



Yoshida 6: attento e pulito per gran parte della gara.



Colley 6: molto attento nel seguire Mertens prima e Petagna poi. Il centravanti ex Spal, alla fine riesce ad avere la meglio, ma il doriano non sfigura affatto nel corso dei 90 minuti.



Augello 5: ha buone letture, però dall'ingresso di Lozano va in totale apnea subendo la corsa e la straripante condizione del messicano.



Candreva 5,5: le sue discese sulla fascia durano solo un tempo. Con l'ingresso di Mario Rui è costretto ad abbassare la sua posizione e dare una mano in più in fase di ripiego.



Thorsby: prova di sostanza in mezzo al campo, il Napoli non riesce a sfondare dalle sue parti.



Ekdal: non gioca tanti palloni, ma quando lo fa è abbastanza lento e prevedibile



Jankto 6,5: corsa e qualità arricchite dal gol del vantaggio momentaneo (34' s.t. Damsgaard s.v.).



Verre 6,5: è bravo a legare centrocampo e attacco, abbassandosi e portando anche via l'uomo che lo marca. Trova un bell'assist per il gol di Jankto (19' s.t. Ramirez 5,5: fa troppo poco per incidere).



Quagliarella 5,5: non fa male al "suo" Napoli. Poca incisività lì davanti anche nei momenti più bui dell'avversario.





Ranieri 5,5: la Samp si illude per 45 minuti, ma non basta. Cerca di cambiare poco per non stravolgere, ma forse nel finale sarebbe servito maggior peso offensivo per cercare il pareggio.