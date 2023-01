Fiorentina-Sampdoria 1-0: Può poco in occasione del vantaggio della Fiorentina ma è comunque l’ultimo a mollare. Se la Sampdoria è rimasta in partita per novanta minuti una parte del merito è anche sua, nella sua ultima partita in blucerchiato: Prestazione disastrosa del colombiano che soffre Kouame prima, e Gonzalez poi finchè è in campo. Oltretutto è lui, con un rinvio maldestro, ad offire il pallone del vantaggio a Barak. Il rosso nel finale è la ciliegina sulla torta.: Il centrale rientra tra i titolari dopo tanto tempo dimostrandosi tra i più positivi del reparto difensivo. Nel secondo tempo fa una chiusura perfetta su Ikone che, anche se in fuorigioco, era arrivato a tu per tu con Contini.: Il giovane difensore parte bene dimostrandosi molto attento nei primi 30 minuti. Nella ripresa, complice una prestazione sottotono di tutto il reparto difensivo, si schiaccia molto lasciando spazi agli attaccanti gigliati.: Meglio sulla trequarti offensiva che in difesa: ha buona gamba ma forse manca di esperienza. (19’ st: dovrebbe dare freschezza sugli esterni ma viene contenuto dai viola senza troppi problemi): Il giovane 2003, riproposto anche oggi dopo l’esordio in campionato contro il Napoli, viene messo nel mezzo dai centrocampisti di Italiano uscendone sconfitto. Sul gol di Barak avrenbbe potuto fare qualcosa di piu. (dal 19’st: entra ma non cambia la partita): Stankovic, complice la squalifica in campionato, lo schiera al centro del centrocampo. Si vede che l’ex Juve non è in condizione, arrivando quasi sistematicamente secondo su ogni pallone.: La prestazione di oggi è nettamente sottotono: la compresenza di Djuricic lo costringe a venire a prendere il pallone a centrocampo. Questo lo porta a risultare fuori dal gioco degli ospiti, e stankovi lo lascia negli spogliatoi dopo 45 minuti. (dal 1’st: da quella parte, quando entra, i viola non sfondano più come nel primo tempo): L’ex Sassuolo si vede poco per tutta la partita ma è l’ultimo a mollare. Nei minuti finali ha sui piedi il pallone per portare la sfida ai supplementari ma viene rimpallato dalla difesa gigliata.: Schierato sulla sinistra fa capire che questo non sia il suo ruolo preferito: su azione non si vede quasi mai, va però vicino al gol da calcio d’angolo quando nel primo tempo prova a superare Gollini direttamente dalla bandierina (dal 31’stInizia la partita aggredendo ogni pallone per poi spegnersi con il passare dei minuti. Il giovane attaccante da pochi riferimenti ai blucerchiati e Stankovic lo lascia negli spogliatoi nell’intervallo. (dal 1’st: entra per cambiare la partita ma è troppo solo in area di rigore)