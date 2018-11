Sampdoria-Torino 1-4: sembra fuori tempo in occasione del gol di Belotti, perchè non esce e non va neppure a terra su un colpo di testa non irresistibile. Ingenuo a franare addosso al centravanti granata sul rigore concesso al Torino. Bravo sulla sassata al volo del Gallo, non riesce ad anticipare Izzo nel mischione che vale il poker granata.: da quel versante il Torino sfonda forse con minor frequenza, perchè il laterale polacco tampona con la corsa. Anche lui non è impeccabile sulla rete di Falque, cala nel secondo tempo.: sbaglia il movimento sul gol di Belotti, e lascia saltare indisturbato il numero 9 ospite inciampando mentre cerca di retrocedere per recuperare la posizione. In generale, sembra meno sicuro rispetto agli standard delle prime giornate.: nella difesa doriana oggi è il meno peggio, ma pure il centrale danese è lontano dalla solita condizione.: concede troppo spazio a De Silvestri in occasione del gol di Belotti, e viene tagliato fuori dal movimento del centravanti quando Audero causa il rigore. In generale fatica moltissimo a contenere le iniziative ospiti.: sfortunatissimo, la sua gara dura dieci minuti. Si fa male nell'azione che porta il gol del Torino, dopo un probabile fallo a centrocampo.(dal 14' p.t.: è spompato, e si vede. Sempre molto generoso, ma viaggia sotto marcia, con il motore a giri troppo alti. Impreciso in appoggio).: non riesce mai a far ripartire l'azione, tallonato dai centrocampisti granata. Perde anche parecchie volte il possesso.: ha il merito di procurarsi un rigore, dopo un intervento già molto dubbio nella prima frazione. In generale oggi sembra quello più in partita tra i 14 blucerchiati scesi in campo.: si accende soltanto una o due volte, per il resto disputa un match anonimo e poco incisivo.(dal 7' s.t.: Giampaolo arretra Caprari e gioca la carta francese, anche se il numero 92 doriano non è al meglio fisicamente. Con il suo ingresso la Samp migliora leggermente, ma non trova spazi utili).: si presenta con un bel destro a giro. Conclusione che avrebbe meritato miglior sorte, ma da quel momento sbaglia tutti gli appoggi possibili. Esce sfiduciato.(33' s.t.: tocca pochissimi palloni in un momento difficile).: alla Samp non gira nulla, a dimostrarlo c'è il rigore sbagliato dal numero 27. Per fortuna dei doriani il capitano blucerchiato è una vecchia volpe, si avventa sul rimpallo e segna il gol della bandiera. Poco servito dai compagni, si vede raramente ma è sempre l'ultimo ad arrendersi.All.: oggi il Torino surclassa la sua Samp sul piano fisico, atletico e soprattutto tecnico. Mazzarri stravince la sfida a scacchi presentando pressing alto e asfissiante, una squadra corta, rapida e cinica. Giampaolo ha tanti giocatori a mezzo servizio, i cambi sono spesso obbligati ma adesso nella Samp si è inceppato qualcosa.