Si fa trovare sempre pronto, incolpevole sul gol alla fine pt, ma poteva far di più sul 2°Fatica a tenere la marcatura sui giocatori della Dea. Va a vuoto sul gol di Mahele nel primo tempo.è un muro su Hojilund, ma la prestazione è rovinata dalla non perfetta marcatura sul gol di Lookman.: s.v.).Spesso impreciso, prestazione senza infamia senza lode, ma ha colpe sul secondo gol.Sfiora il gol di poco al 20', per il resto prestazione anonima. Brutto fallo e ammonizione gratuita sul finale gara.Spezza spesso il gioco della Dea con la sua grinta in pressing. Ogni tanto impreciso e ingenuo.Qualche ottima giocata di qualità che da brio alla Samp. Buona prestazione per questo ragazzo 2003).Impedisce il tap in a lookman al 16'. Offre ottimi spunti ai compagni per tutta la partita (che non sfruttano). Pericoloso di testa anche al 93’ su calcio d’angolo.Sfiora il gol al 8', solo grazie al miracolo di musso. Impedisce il gol ad Hateboar al 14'. Partita di qualità nel complesso.Fallo ingenuo su Lookman concede punizione dal limite al 6'pt. Troppo falloso e impreciso, ma evita l'ammonizione.Entra a partita ormai compromessa, fa il possibile: prestazione nella media).Fa fatica a smarcarsi dai difensori della Dea, fornisce poco supporto ai compagni: come se non fosse mai entrato in campo.: Troppo poco il tempo per farsi notare e incidere su una partita già compromessa).Sfiora il gol al 8', solo grazie parata di musso. Soffre il muro della difesa orobica, fatica ad emergere.: Entra al 81’ e dopo 5 minuti prende un’ammonizione inutile: ingenuo).