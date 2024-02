Sampdoria, le pagelle di CM: male Depaoli, si salva Darboe

Lorenzo Montaldo

Sampdoria-Cremonese 1-2



Stankovic 6: incolpevole sul gol, mette una pezza sulla capocciata di Pickel da due passi e poi di nuovo sul successivo corner. Manda in corner il tentativo di Tsadjout nella ripresa. Falletti calcia una bomba da due passi per il raddoppio. In un paio di circostanze non esce, ma gli interventi nella prima frazione gli valgono il 6.



Piccini 5,5: gioca discretamente per un’ora, poi si scorda di Falletti in area nella sua zona di competenza, aveva stretto al centro.



Ghilardi 6: si fa saltare con troppa facilità da Johnsen, rimane impalato come tutta la difesa e il centrocampo della Samp. Si riscatta con lo splendido inserimento con cui batte Jungdal, il gol gli porta la sufficienza.



Facundo 6: mette la testa e spizza a Ghilardi un pallone d’oro per il pareggio doriano. Tiene tutto sommato discretamente.



Depaoli 5: forse anche un po’ comprensibilmente stanco, oggi sbaglia tanto e da quel versante la Cremonese spinge senza incontrare quasi mai resistenza. Respinge malissimo il pallone su cui si avventa Falletti.



(dal 28’ s.t. Girelli 5: mai in anticipo, palla al piede rallenta sempre l’azione).



Benedetti 5: Johnsen scappa in mezzo a lui e a Yepes, nessuno dei due prova a stringere. In difficoltà nel primo tempo, ha poca tenuta e non sembra in partita.



(dal 9’ p.t. Askildsen 5: resta dietro a Falletti quando l’attaccante ospite si avventa sul pallone lasciato in area da Depaoli. Poi sbaglia tanto).



Yepes :5,5 Johnsen gli sfila davanti quando la Cremonese trova il vantaggio. Però alla mezz’ora scalda i guantoni di Jungdal con un bel tentativo al volo dal limite. A centrocampo oggi lo martellano, meno lucido del solito.



Darboe 6: uno dei pochi che ci mettono grinta e voglia. Della Samp, è forse l’unico a meritare la sufficienza a centrocampo.



Giordano 5: anche lui oggi male, come tutta la Samp. Non accelera mai, e a sinistra gli ospiti fanno quello che vogliono.



(dal 38’ s.t. Barreca s.v.)



Alvarez 5: primo guizzo al venticinquesimo, slalom e destro da fuori che si spegne a lato di poco. E’ l’unico acuto di una partita in ombra.



(dal 38’ s.t. Ntanda s.v.)



De Luca 5: prende botte e calci, ma non si vede mai là davanti.





All. Pirlo 5: la Sampdoria gioca una brutta partita. La squadra è lunga, mal organizzata e mai in partita, nonostante il pareggio raggiunto subito dopo il primo svantaggio. I blucerchiati, trovato il gol dell’1-1, arretrano e non mettono più il naso fuori dall’area. La Cremonese è più forte, ma il Doria non ha idee.