: un rigore e una deviazione lo bucano nel primo tempo. Nella ripresa chiude la porta a Kean e a Vlahovic, può forse qualcosa di più sul colpo di testa di Morata perchè prende gol sul suo palo.: qualche sbavatura di troppo nella prima frazione, concede pure un paio di ripartenze troppo facili alla Juve. Migliora nella ripresa, procura anche il rigore. Però si scorda di Morata alle sue spalle quando lo spagnolo firma il terzo gol bianconero.: giornataccia. Causa molto ingenuamente il rigore, e inanella un errore dopo l’altro.: prova un anticipo in scivolata rischioso per anticipare Kean, causando un’autorete abbastanza goffa. Sbavature per tutti e novanta i minuti,: dei quattro dietro, è l’unico sufficiente. Spinge e riesce tutto sommato a contenere bene le iniziative bianconere.(dal 38’ s.t.: che peccato quel rigore sbagliato. Tolto l’errore, che può capitare ma gli costa mezzo voto, oggi è il migliore della Samp. Gioca una marea di palloni e i doriani si appoggiano quasi sempre a lui.: ci mette grinta e carisma, a centrocampo non molla e porta a casa la sufficienza.(dal 38’ s.t.: con i piedi fa parecchia fatica a calarsi nella parte di mezz’ala, è prezioso quando si tratta di raddoppiare ma soffre se deve costruire. La generosità non si discute, però serve maggior qualità.: tentenna un po’ all’inizio, poi con il mancino chiama alla parata bassa Szczesny. E’ l’unico acuto in una serata grigia, deve necessariamente fare di più per aiutare la Samp a centrare la salvezza.(dal 21’ s.t.: con l’ingresso di uno degli ex di giornata, la Samp prova a restituire brillantezza al reparto avanzato. Sembra però fare ancora un po’ fatica a recuperare il ritmo della Serie A).fatica sino a quando ha di fianco Quagliarella, la coesistenza dei due resta difficoltosa. Da quando esce il capitano, ha più spazi e pure un paio di occasioni. Partita ancora non sufficiente, ma ci sono dei segnali.: giornata difficile, cinturato dai corazzieri bianconeri non riesce praticamente mai a trovare spazio per vie centrali. Prova ad arretrare il suo baricentro, viene a prendere la palla basso ma ciò ovviamente ne limita la pericolosità offensiva.(dal 61’ s.t.: nasce trequartista ma Giampaolo, per sopperire alle difficoltà numeriche nel reparto avanzato, oggi lo impiega per qualche minuto da seconda punta in aiuto a Caputo. Poi, con l’ingresso di Giovinco, ridisegna la Samp arretrando l’ex Ascoli rifinitore. La sua punizione deviata batte Szczesny, ottimo impatto nel match).All.: il voto all'allenatore è un mix di quanto proposto sul campo, ma risente anche del risultato. La Samp di oggi probabilmente è punita oltremisura, peccato perché l'incontro era stato preparato bene. I due gol bianconeri che indirizzano il match arrivano da errori individuali, i blucerchiati però restano in partita, riaprono la gara e danno l'impressione di essere pure un po' sfortunati. Il rigore di Candreva è la fotografia perfetta della situazione. Con la Juve ci sta perdere, se non altro si evidenziano alcuni passi avanti rispetto alle ultime due terribili uscite. Un peccato non aver giocato così a Udine.