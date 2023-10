Salernitana-Sampdoria 0-4



Ravaglia 4,5: poteva forse fare di più in entrambe le occasioni dei gol granata. Troppo statico anche sul tris. Mano difettosa su Cabral.



Depaoli 5: prestazione sottotono.



(dal 35’ st Conti sv)



Ghilardi 5: va spesso in difficoltà.



(dal 35’ st Buyla sv)



Gonzalez 5: soffre la fisicità di Ikwuemesi.



Giordano 5: a sinistra non spinge.



Girelli 5: non si inserisce mai.



Ricci 5: dovrebbe impostare e costruire ma non ci riesce.



Panada 5: anche lui si vede poco in mezzo al campo.



(dal 35’ st Kasami sv)



Askildsen 5: non trova mai l’imbucata giusta.



La Gumina 5: prestazione opaca dell’ex Benevento.



(dal 20’ st Delle Monache 5,5: prova a creare qualcosa in avanti)



De Luca 5,5: si divora l’unica vera palla gol della Samp.



All. Pirlo 5,5: pensa più al campionato e fa turnover. La Coppa sembrava più un inltralcio. Dà spazio ai giovani.